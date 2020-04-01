Süper Lig’in 26. haftası, düşme hattında olan ekipler için belirleyici oluyor. Son 8 haftaya potada giren takımların sezon sonunda ligde kalma oranı oldukça düşük.

Son 10 yıla baktığımızda, 26. haftaya düşme hattında giren 30 takımdan sadece 6’sı Süper Lig’de kalmayı başardı.

Geçtiğimiz sezon ligin 26. haftası sona erdiğinde Göztepe düşme potasında yer alırken, sezon sonunda İzmir temsilcisinin yerine Bursaspor lige veda etmişti.

2017-2018 sezonunda ise aynı senaryo Konyaspor ile Osmanlıspor arasında yaşandı.

26. haftayı potada geçiren yeşil beyazlılar düşmekten kurtulmuş, sezon sonunda onun yerini Ankara ekibi almıştı.

2014-2017 arasında oynanan 3 sezonda, 26. hafta düşme hattında olan ekipler, ligin bitiminde yerlerinden kurtulamadı.

2013-2014 sezonunda, Kayseri Erciyesspor 26. haftada düşme hattında iken, sezon sonunda Kayseri ekibinin yerini Antalyaspor aldı.

2012-2013’de Akhisarspor, 2011-12’de ise Gaziantepspor 26. haftayı potada geçirse de sezon sonu düşmekten kurtulmuşlardı.

2010-2011 sezonunda 26. haftada düşme hattında olan 3 takım da lige veda ederken, 2009-2010’da Sivasspor son 8 haftalık performansıyla yerini Diyarbakırspor’a bırakmıştı.