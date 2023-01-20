EYOF 2023, İtalya'nın Friuli Venezia Giulia bölgesinin yanı sıra komşu ülkeler Spittal (Avusturya) ve Planica (Slovenya) bölgelerinde yarın başlayıp 28 Ocak'ta sona erecek.

Serbest stil kayak ve dağ kayağı branşlarının ilk defa dahil edildiği organizasyona 47 ülkeden katılacak 14-18 yaş aralığındaki yaklaşık 1000 sporcu; alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, curling, dağ kayağı, kayakla atlama, kayaklı koşu, kısa kulvar sürat pateni, kuzey kombine, serbest stil kayak ve snowboard olmak üzere toplam 12 spor dalında madalya kovalayacak.

Organizasyonda Türkiye'den 11'i kadın 24 sporcu mücadele edecek.

EYOF 2023 süresince, yarışmalar için İtalya'nın yanı sıra Avusturya ve Slovenya'da yer alan 12 tesis kullanılacak.

Milli sporcular 9 branşta yarışacak

Milli sporcular, festivalde alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, curling, dağ kayağı, kayakla atlama, kayaklı koşu, kısa kulvar sürat pateni ve snowboard olmak üzere 9 spor dalında kürsüde yer almaya çalışacak.

Türkiye'yi alp disiplininde Can Göydaş, Defne Akgerman, Salih Yusuf Kartaltepe ve Serra Nur Kartal, artistik buz pateninde Azra Ulus ve Furkan Emre İncel, biatlonda Zülal Türk ve Veysel Vurgun, curlingde Burcu Haşıl, Melisa Cömert, Muhammed Taha Zenit ve Mustafa Kantar, dağ kayağında Emirhan Kars, kayakla atlamada Alihan Aktaş, kayaklı koşuda Civan Karaman, Muhammed Sida Oğlağa, Rabia Akyol ve İrem Dursun, kısa kulvar sürat pateninde Sude Naz Kahraman, Toprak Efe Eroğlu ve Muhammed Bozdağ, snowboardda Ömer Faruk Keleşoğlu ve Nesibe Yağmur Şengül temsil edecek.

Türkiye, 2017 yılında Erzurum'un ev sahipliğini yaptığı organizasyonda 2 gümüş (kısa kulvar sürat pateni ve curling) ve bir bronz (snowboard), Saraybosna ve Doğu Saraybosna 2019'da ise bir gümüş (kısa kulvar sürat pateni), bir bronz (kısa kulvar sürat pateni) olmak üzere Kış EYOF tarihinde toplam 5 madalya kazandı.

Milli kayakçılar EYOF 2023'e katılmak üzere İtalya'ya gitti

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre genç milli kayakçılar, 21-28 Ocak tarihlerinde İtalya'da gerçekleştirilecek EYOF 2023'te madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Kayak Federasyonu, 5 branşta 13 sporcuyla EYOF 2023'te dereceye girip kürsüde yer almaya çalışacak.