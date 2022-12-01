Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 2024 Fransa Bisiklet Turu'nun son etabı, 1903 yılındaki kuruluşundan itibaren ilk kez Paris'teki Şanzelize Caddesi yerine Nice kentinde düzenlenecek.

2024 Fransa Bisiklet Turu'nun sonlanmasından kısa bir süre sonra Paris'te Yaz Olimpiyatları'nın düzenleneceği ve oyunların hazırlık sürecinde sorun yaşanmaması amacıyla bu yönde zorunlu bir karar alındı.

2024 Fransa Bisiklet Turu, 29 Haziran-21 Temmuz, Paris 2024 ise 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Yol bisikletinin en önemli yarışının son etabı, sonraki yıllarda yeniden Paris'e alınacak.