Açık 1.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 11.01.2024 20:42

2024 Dakar Rallisi'nin 6. etabı 2 gün sürecek

2024 Dakar Rallisi'nin iki gün sürecek 6. etabında ilk gün mücadelesini otomobil kategorisinde Carlos Sainz, motosiklet sınıfında Adrien Van Beveren zirvede tamamladı.

2024 Dakar Rallisi'nin 6. etabı 2 gün sürecek
[Fotograf: AA]

Suudi Arabistan'da düzenlenen 46. Dakar Rallisi'nin 626 kilometrelik Shubaytah-Shubaytah etabında ilk gün mücadelesi sona erdi.

Yarışmacılar, iki gün sürecek maraton etapta geceyi geçirmek için 7 kamp alanından birine ulaşarak günü noktaladı.

Otomobil sınıfında Audi ekibinden İspanyol Carlos Sainz, ilk gün yarışında takım arkadaşı İsveçli Mattias Ekström'ün 4 dakika 31 saniye ve Fransız Sebastien Loeb'ün (Bahreyn Raid Xtreme) 5 dakika 19 saniye önünde yer aldı.

Bu arada yaşadığı mekanik arıza nedeniyle çok zaman kaybeden Dakar Rallisi'nin en fazla zafere ulaşan pilotu (14) Fransız Stephane Peterhansel'in (Audi) şampiyonluk şansı kalmadı.

Motosiklette Van Beveren avantajlı

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından Fransız Adrien Van Beveren, kamp alanına ulaşan ilk isim oldu.

Van Beveren, günü takım arkadaşı ABD'li Ricky Brabec'in 1 dakika 21 saniye ve Avustralyalı Toby Price'ın (Red Bull KTM) 1 dakika 49 saniye önünde ilk sırada bitirdi.

Geceyi kamp alanında geçirecek sürücüler, yarın sabah tekrar yola koyularak 626 kilometrelik etabı tamamlayacak. İkinci gün motosiklette 112, otomobilde 149 kilometrelik kalan mesafe tamamlanacak ve etap galipleri belli olacak.

ETİKETLER
Motor Sporları Motosiklet Yarışı Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
Sivassporlu Yunus Emre Konak Brentford'a transfer oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:41
Bakan Bayraktar: Doğal gaza bu kış zam planlamıyoruz
21:38
Gazze'den 7. tahliye operasyonu
21:30
M.Ö. 6. yüzyıla ait "kore torsosu" Türkiye'ye iade edildi
21:02
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Kacır'ı kabul etti
20:49
Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı
20:39
Şap hastalığı görüldü, hayvan pazarı kapatıldı
AA fotoğrafları Uluslararası Adalet Divanı'ndaki duruşmada kanıt olarak sunuldu
AA fotoğrafları Uluslararası Adalet Divanı'ndaki duruşmada kanıt olarak sunuldu
FOTO FOKUS
Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin tasarım doğrulama testleri tamamlandı
Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin tasarım doğrulama testleri tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ