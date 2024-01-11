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Spor
AA 11.01.2024 20:24

Sivassporlu Yunus Emre Konak Brentford'a transfer oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un genç futbolcusu Yunus Emre Konak, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer oldu.

Sivassporlu Yunus Emre Konak Brentford'a transfer oldu
[Fotograf: AA]

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 12 yaşında futbol akademisine adım atarak, Sivasspor öz kaynaklarında yetişen ve bu sezon ise A takıma yükselen 18 yaşındaki sporcu Yunus Emre Konak'ın transferi için Brentford ile anlaşamaya varıldı.

Açıklamada, Yunus Emre Konak'a Sivasspor'a hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek, şunlar kaydedildi:

"Hayallerinin peşinde koşan, alt takımlarımızda forma giyen onlarca genç sporcumuza örnek olan Yunus Emre Konak'a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Yunus Emre'nin gelişimine katkı sağlayan Sivasspor Futbol Akademi antrenörlerimize ve A takımımızda ilk kez forma şansı vererek Türk futboluna kazandıran eski teknik direktörümüz Servet Çetin'e teşekkür ederiz."

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