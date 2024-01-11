Açık 2.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 11.01.2024 19:39

Beşiktaş eski futbolcusu Victor Ruiz'e ödeme yaptı

Beşiktaş, eski futbolcusu Victor Ruiz ile ilgili ödemelerin gerçekleştiğini ve uyuşmazlık dosyasının kapandığını açıkladı.

Beşiktaş eski futbolcusu Victor Ruiz'e ödeme yaptı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Victor Ruiz, 489 bin Euro alacağının zamanında ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı fesh etmişti.

Bunun üzerine CAS, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Victor Ruiz'e bakiye ücret ve faiziyle birlikte fesih tazminatı ödemesine karar vermişti. Siyah-beyazlı ekip, İspanyol futbolcunun alacaklarının ve yargılama masraflarının ödendiğini duyurdu. Beşiktaş, 2 milyon 728 bin 838 Euro ödeyerek uyuşmazlık dosyasını kapattığını ve olası bir transfer yasağının önüne geçtiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Victor Ruiz Torre arasında 7 Ağustos 2019 tarihinde imzalanan, 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli sözleşme çerçevesinde, oyuncunun 489 bin Euro tutarındaki ücretinin süresinde ödenmemesi nedeniyle oyuncu sözleşmesini 15 Temmuz 2020 tarihinde tek taraflı olarak feshetmiştir.

22.12.2023 tarihinde şirketimizce KAP'ta açıklandığı üzere, taraflar arasındaki uyuşmazlığa ilişkin olarak Spor Tahkim Mahkemesi (Court of Arbitration for Sport “CAS”) tarafından 20 Aralık 2023 tarihinde verilen karara göre ise, şirketimizin Victor Ruiz Torre’ye bakiye ücret ve fesih tazminatını yıllık 5% faizi ile ödemesine karar verilmiştir.

Kulübümüz bu doğrultuda;
* Futbolcunun bakiye alacağı kapsamında 270.000 EURO ve vade tarihlerinden ödeme tarihine kadar işleyen yıllık %5 faizini,

* Fesih tazminatı kapsamında ise 2.048.538,93 EURO ve bu tazminat tutarına 22 Temmuz 2020 tarihinden ödeme tarihine kadar işleyen yıllık %5 faizini,

* Yargılama gideri kapsamında 6.000 CHF ile birlikte; toplamda 2.728.838 EURO ödeyerek uyuşmazlık dosyasını kapatmış ve olası bir transfer yasağının önüne geçmiştir."

ETİKETLER
Beşiktaş
Sıradaki Haber
Beşiktaş'tan Omar Colley ve Gambiya Milli Takımı paylaşımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:02
Van'da 677 düzensiz göçmen yakalandı
19:56
14 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
19:56
MSB: Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat şehit oldu
19:36
Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin tasarım doğrulama testleri tamamlandı
19:31
Rusya: Ukrayna'nın füze sistemlerimizi vurma girişimi nükleer silah kullanma sebebi
19:29
Gazzeli 85 hasta daha Türkiye'ye getiriliyor
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, yüzde 57,01 seviyesine geldi
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, yüzde 57,01 seviyesine geldi
FOTO FOKUS
Global Fire Power: Türk ordusu en güçlü 8. ordu
Global Fire Power: Türk ordusu en güçlü 8. ordu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ