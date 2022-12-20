Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 20:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
2023 Kar Voleybolu Dünya Turu Kahramanmaraş'ta yapılacak
[DHA arşiv]
Kahramanmaraş, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Dünya Turu'na ilk kez ev sahipliği yapacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Voleybol Federasyonunun ev sahipliği yapacağı organizasyon, 23-26 Şubat 2023 tarihlerinde Yedikuyular Kayak Merkezi'nde düzenlenecek.
Kahramanmaraş, 18-20 Şubat tarihlerinde Kar Voleybolu Avrupa Turu'na ev sahipliği yapmıştı.
Etiketler: Kahramanmaraş
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