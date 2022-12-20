Dünya Kupası finalini penaltı atışları sonucu Arjantin’e kaybeden Fransa’da maç sonu büyük üzüntü hakimdi.

Fransa, FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapan Katar'dan ikincilikle döndü.

Cumhurbaşkanı Emmauel Macron'un, mağlubiyetin ardından futbolculara yönelik tavrı Fransız basınında ve sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Macron'un, karşılaşmanın ardından sahaya inerek Fransız futbolcuları teselli etmesi, "rahatsız edici" olarak yorumlandı.

Yıkılan isimlerin başında da hat-trick yaparak Mavileri ayakta tutmaya çalışan Kylian Mbappe geliyordu.

Tribünde büyük heyecan yaşayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya girerek oyuncuları teselli etmeye çalıştı.

Mbappe’nin yanına giden Macron yıldız futbolcuya bir şeyler söyleyerek ayağa kaldırmaya çalıştı. Ancak Mbappe’nin umursamaz tavrı dikkat çekti.

Macron'un yapamadığını ise Arjantin kalecisi Martinez yaptı.

Madalya töreni sırasında da Mbappe’ye sarılmaya ve konuşmaya çalışan Macron, Fransız yıldızın ilgisini çekmeyi yine başaramadı.

Dünya Kupası’nın gol kralı Mbappe’nin, Macron'un bunaltan ilgisi karşısında oradan uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

[Fotoğraf: AFP]

Kupa seremonisi öncesi FIFA Başkanı Infantino, Macron'u protokolde öne çıkması için yanına çağırdı. Katar Emiri Al Sani, bu duruma itiraz ederek Macron'un önünde yürümesine izin vermedi.

Şaşkına dönen Macron ve Infantino'nun yüz ifadeleri, kameralara yansıdı.

[Fotoğraf: AFP]

Fransız Cumhurbaşkanı'nın, soyunma odasında futbolculara seslendiği anların görüntüsü de çok konuşuldu.



Macron'un resmi hesabından "Sizinle gurur duyuyorum" mesajıyla paylaşılan görüntüye, futbolcuların Cumhurbaşkanlarının sözlerinden etkilenmediği yorumu yapıldı.

Basında da, Macron'un soyunma odasından zayıf bir alkışla uğurladığı yazıldı.