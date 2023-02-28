FIFA tarafından 2022 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, Fransa'nın başkenti Paris'teki Pleyel Konser Salonu'nda düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA En İyiler Ödülleri, 7. kez dağıtıldı.

Tören, 29 Aralık 2022'de hayatını kaybeden Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin kariyerinden kesitlerin gösterimiyle başladı. Asıl adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele için verilen özel ödülü, eşi Marcia Aoki aldı.

Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda PSG'den Messi, yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi.

Attığı 7 golle Arjantin Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmasında başrolü üstlenen Messi, PSG'den takım arkadaşı Kylian Mbappe ve Real Madrid'den Karim Benzema'yı geride bıraktı.

France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü 7 kez alan 35 yaşındaki Arjantinli futbolcu, FIFA'nın yılın en oyuncusu ödülünü de 2009 ve 2019'dan sonra 3. defa kazandı.

En iyi kadın futbolcu ödülünü, geçen yıl olduğu gibi Barcelona'nın İspanyol orta saha oyuncusu Alexia Putellas aldı.

Yılın teknik direktörü Scaloni

Arjantin Milli Takımı'nı 36 yıl sonra ilk FIFA Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Lionel Scaloni, Carlo Ancelotti (Real Madrid) ve Josep Guardiola'nın (Manchester City) önünde erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi.

Kadın futbolunda en iyi teknik direktör ödülünü, İngiltere Milli Takımı'nın başında Avrupa şampiyonluğu yaşayan Sarina Wiegman aldı.

Aston Villa Kulübü ve Arjantin Milli Takımı'nın file bekçisi Emiliano Martinez, yılın erkek kalecisi, Manchester United'da oynayan İngiliz Mary Earps de yılın kadın kalecisi ödülüne layık görüldü.

Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü, Polonya liginde Warta Poznan forması giyen ampute futbolcu Marcin Oleksy'ye gitti.

FIFA Fair Play Ödülü'nü, İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekibi Cremonese'nin Gürcü futbolcusu Luka Lochoshvili kazandı. Lochoshvili, Avusturya liginde Wolfsberger forması giydiği geçen sezon dili boğazına kaçan Austria Wien oyuncusu Georg Teigl'ın hayatını kurtarmıştı.

FIFA Taraftar Ödülü ise Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda takımlarını destekleyen Arjantinli taraftarlara verildi. Ödülü, FIFA Küresel Taraftar Elçisi olarak görev yapacağı duyurulan Brezilyalı model Adriana Lima sundu.

Yılın 11'leri

FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen Yılın 11'ine, erkekler ve kadınlarda şu oyuncular seçildi:

Erkekler;

Kaleci: Thibaut Courtois

Savunma: Achraf Hakimi, Joao Cancelo, Virgil van Dijk

Orta saha: Casemiro, Kevin de Bruyne, Luka Modric

Forvet: Lionel Messi, Kylian Mbappe, Karim Benzema, Erling Haaland

Kadınlar;

Kaleci: Christiane Endler

Savunma: Lucy Bronze, Mapi Leon, Leah Williamson, Wendie Renard

Orta saha: Alexia Putellas, Kiera Walsh, Lena Oberdorf

Forvet: Alex Morgan, Sam Kerr, Beth Mead