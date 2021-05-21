Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te bugün başlayan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nin açılışında konuştu.

Tesisleşme konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Kasapoğlu, ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te çıtayı yükseltmek istediklerini söyledi.

"2022 yılı Ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'de gerçekleştireceğiz"

Son 19 yılda her alanda Türkiye'nin çok farklı bir aşamaya geldiğini ve devrim yaşadığını anlatan Kasapoğlu, şunları açıkladı:

"Gençlerimizle birlikte, gençlerimizin omuzunda Türkiye'yi çok yüksek standartlara ulaştırmak istiyoruz. Yarınların Türkiye'sini yine birlikte başaracağız. Spor kardeşlik, sağlık, birlik ve beraberlik demek. Pek çok branşa değer verdiğimizi sadece sözlerimizle ifade etmiyor, bunu her hamlemizde ortaya koyuyoruz. Bugün ülkemizde farklı bölgelerden gelmiş sporcularımız var. Bu şampiyona nedeniyle kendilerine hoş geldin diyor ve tüm takımlara başarılar diliyorum. Bugün Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'ne Gaziantep'te ev sahipliği yapıyoruz. 2022 yılı Ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Bunun müjdesini de spor camiamızla paylaşmak istiyorum, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

"Bizimle beraber oldukları için Türk yetkililere teşekkür ediyorum"

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Başkanı Matheus Vildajk ise organizasyonun eğlenceli ve güzel bir şekilde tamamlanmasını temenni ederek, "Bizimle beraber oldukları için Türk yetkililere teşekkür ediyorum. Güzel bir seremoniyle başladığımız bu organizasyon umarım aynı güzellikle tamamlanacak" dedi.