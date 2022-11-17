Türkiye Halter Federasyonu ile Pursaklar Belediyesinin birlikte organize ettiği ve 16 ülkeden 72 sporcunun katıldığı organizasyon, üçüncü gün müsabakalarıyla tamamlandı.

Turnuvanın son gününde kadınlarda 87 kiloda mücadele eden Dilara Narin, koparmada 97 kilo ile gümüş, silkmede 130 kilo ve toplamda da 227 kiloluk dereceleriyle altın madalya kazandı.

Aynı kiloda podyuma çıkan Sara Yenigün ise koparmada 95 kilo ile bronz, silkmede 125, toplamda da 220 kilo ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli halterci Melike Günal da +87 kiloda koparmada 104, silkmede 120 kilo ve toplamda elde ettiği 224 kiloluk derecelerle üç gümüş madalya elde etti.

Erkekler +109 kiloda Onur Demirci koparmada 166 kilo ile altın, silkmede 197 kilo ile gümüş, toplamda da 363 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı.

Erkekler 109 kiloda İbrahim Arat koparmada 167 kilo, silkmede 208 kilo, toplamda 375 kilo ile üç altın madalya aldı.

Milli halterciler üçüncü günün sonucunda turnuvada 21 altın, 17 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 40 madalya ile turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

Sporculara madalyalarını Uluslararası Halter Federasyonu Başkanı Mohammed Hasan Jalood Alshammari, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü takdim etti.

Erkekler +109 kiloda 2 altın ve bir gümüş kazanan Onur Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir yıl geçirdiklerini belirterek, "Bu seneki üçüncü madalyam. Allah'ın izniyle daha yerlere gelmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bizi destekleyen taraftarlarımıza da çok teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu ettiler, hepsinden Allah razı olsun. Her yarışma ile kendimizi daha da geliştirerek ileriye gidiyoruz. Elimizden geleni yaparak her yarışmaya şampiyon olmak için çıkıyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları'na kadar Allah nasip ederse güzel başarılar elde edeceğiz." diye konuştu.

Madalya töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Başkan Talat Ünlü, "Uluslararası bir turnuva, turnuvanın önemi Naim Süleymanoğlu gibi dünyaya mal olmuş, adını altın harflerle yazdırmış büyük bir efsanenin adına, onu unutmamak, sürekli hatırlamak için yapılmış olması. Yeni neslin 3 kez olimpiyat şampiyonu olmuş, olimpiyat şampiyonluğundan da öte 3 milyon soydaşımızın sesi soluğu olmuş çok büyük bir sporcu, onu unutmamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Talat Ünlü, turnuvaya gelerek kendilerini yalnız bırakmayan başta Uluslararası Halter Federasyonu Başkanı Mohammed Hasan Jalood Alshammari'ye, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e, katılan bütün sporculara ve coşkulu bir şekilde izleyen vatandaşlara teşekkür etti.