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Spor
AA 01.08.2023 14:41

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın 6-16 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belirlendi.

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası eleme turu maçları öncesi oyuncuların mevcut durumlarının gözlemlenmesi ve yeni çağrılan isimlerin değerlendirilmesi adına gerçekleştirilecek kamp için ay-yıldızlı ekip 6 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de Erzurum'da toplanacak.

Aday kadro

Teknik direktör Soykan Başar yönetiminde 16 Ağustos'a kadar hazırlıklarını sürdürecek millilerin aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Taha Tosun (Yılport Samsunspor), Mert Furkan Bayram (Altınordu), Tyler Doğan (Holstein Kiel), Mehmet Şamil Öztürk (Kayserispor)

Defans: Haluk Mustafa Tan (Yılport Samsunspor), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor), Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor), Efe Sarıkaya (Altay), Emirhan Başyiğit (Sivasspor), Yasin Yağız Dilek (Rams Başakşehir Futbol Kulübü), Enes Albak (Yılport Samsunspor), Kaan Berk Bengi (FC Bayern München), Arda Berk Özüarap (Beşiktaş)

Orta Saha: Altay Güneyer (Bohemian FC), Tolunay Artuç (Dyorex Boluspor), İzzet Furkan Malak (Göztepe), Emre Tomas Topçu (Drogheda United FC), Furkan Yöntem (Altınordu), Muhammed Ali Çamkerten (Trabzonspor)

Forvet: Yusuf Talga (Altınordu), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor), Mert Ahmet Erkan (BV De Graafschap), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Furkan Aslan (Kayserispor), Hüseyin Ertürk (Beveren SK), Emre Gökay (Sivasspor)

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