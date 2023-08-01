Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda dünyanın gözü Hasan Dağı'nda

Hasan Dağı'nda 29 Temmuz'da başlayan Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, 35 ülkeden 130 pilotun katılımıyla devam ediyor. Pilotların, 100 ile 150 kilometre arasındaki alanlarda uçtuğu organizasyon, 5 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

[Fotoğraf: AA]

Hasan Dağı öne çıkıyor

Organizasyonu değerlendiren Dimiskovski, Hasan Dağı'nın yamaç paraşütü için uygun coğrafi yapısıyla öne çıktığını dile getirdi.

Dimiskovski, dünyada yamaç paraşütünün son yıllarda diğer spor dalları gibi popüler hale gelmeye başladığını vurguladı.

"Yamaç paraşütü sporu, son 35 yılda hızla yaygınlaşmaya başladı. Dünyanın pek çok yerinde şampiyonalar devam ediyor. Yamaç paraşütü Türkiye'de 90'lı yıllardan itibaren yapılmaya başlandı. Yaklaşık 10 yıldır da uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapıyor. Çünkü müthiş bir coğrafyası var. Şampiyonalar her geçen gün daha da yaygınlaşıyor."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Hasan Dağı dünyanın en iyi yerlerinden birisi"

Dimiskovski, Hasan Dağı'nda 9. uluslararası organizasyonu düzenlediklerini ve burada güzel bir atmosfer olduğunu vurguladı.

Dimiskovski, Hasan Dağı'nın yamaç paraşütü için dünyadaki en güzel yerlerden birisi olduğunu aktardı.

"Bazı yerlerde yarışmalar çeşitli sebeplerden dolayı iptal olurken burada yarışma çok iyi ilerliyor, hava ve şartlar çok güzel. Burası meteorolojik açıdan da uygun bir yer. Yamaç paraşütü için dünyada pek çok farklı nokta var ama Hasan Dağı dünyanın en iyi yerlerinden birisi. Bütün kademelerde uçuşlar oluyor, bu yüzden biz ve pilotlar için çok ideal."

Dimiskovski, Hasan Dağı'nda ilerleyen yıllarda şampiyonaların devam edeceğini dile getirdi.

Hasan Dağı'nın bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapıyor olmasının çok önemli olduğunu aktaran Dimiskovski, emeği geçenlere teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]

"Hasan Dağı çok ayrı bir yere sahip"

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz ise Hasan Dağı'nın yamaç paraşütünde tescil kazanmış bir konumda olduğunu söyledi.

Yılmaz, Yamaç Paraşütü Dünya Kupası organizasyonunun Türkiye için büyük bir şans olduğunu aktardı.

"130 sporcunun katıldığı organizasyonda 15 Türk pilotumuz yer alıyor. Sporcularımızın Milli Takım'da da başarılı olması için elimizden geleni yapacağız. Yabancı sporcular, Hasan Dağı'na gelmek için can atıyor. Türk milletinin misafirperverliği onları da çok etkiliyor. Aksaray'daki misafirperverliği görünce bunu değerlendirmek istiyorlar. Bu bizim için artı bir puan. Hasan Dağı turizm noktasında da iyi bir noktaya gelmeye başladı. Bu, ülkemiz ve şehrimiz için çok önemli. Yamaç Paraşütü Dünya Kupası organizasyonu internet sitesinde Hasan Dağı çok ayrı bir yere sahip."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ise Aksaray'ın tarihi güzellikleriyle organizasyona ev sahipliği yapmaktan onur ve mutluluk duyduğunu kaydetti.