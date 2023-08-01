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Spor
AA 01.08.2023 14:17

Satranç Türkiye Kupası Denizli'de tamamlandı

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Denizli'de düzenlenen Türkiye Kupası sona erdi.

Satranç Türkiye Kupası Denizli'de tamamlandı
[Fotograf: AA]

Pamukkale Satranç Salonu'nda 62 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 600'e yakın sporcunun katılımıyla 23 Temmuz'da başlayan turnuva, 11 turda tamamlandı.

Umut Erdem Gündüz'ün şampiyon olduğu turnuvada, Atakan Mert Biçer ikinci, Metin Enis üçüncü ve Yankı Taşpınar dördüncü oldu.

Dereceye giren sporcular, 2023 Türkiye Satranç Şampiyonası'na katılım hakkı kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, yaptığı açıklamada, turnuvada mücadele eden tüm sporcuları kutladı.

Tulay, temmuz ayında 5 ayrı ulusal faaliyet gerçekleştirildiğini belirtti.

"Sporcularımız bir yandan da uluslararası turnuvalarda yarışıyor."

Uluslararası turnuvalarda başarılar elde ettiklerini vurgulayan Tulay, emeklerinin karşılığını en iyi şekilde aldıklarını sözlerine ekledi.

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