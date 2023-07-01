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Spor
AA 01.07.2023 23:21

19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı yarı finalde İspanya'ya kaybetti

Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 83-51 mağlup oldu.

19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı yarı finalde İspanya'ya kaybetti

Macaristan'ın Debrecen kentindeki turnuvada Türkiye, yarı finalde İspanya ile karşılaştı.

İyi başladığı karşılaşmayı baştan sona üstün götüren İspanya, salondan 83-51 galip ayrılarak tarihinde ikinci kez finale yükseldi.

İspanya'da Jordi Rodriguez 20, Almansa Perez 17 sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları olurken, ay-yıldızlılarda Karahan Efeoğlu 12 sayıyla maçı tamamladı.

Türkiye, üçüncülük maçında yarın ABD ile karşılaşacak. Finalde ise Fransa ile İspanya, şampiyonluk mücadelesi verecek.

Milliler, 2015 yılında oynadığı üçüncülük maçında Yunanistan'ı 80-71 yenerek bronz madalyanın sahibi olmuştu.

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