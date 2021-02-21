3 kişi aynı yamaç paraşütüne bindi, 5 dakika havada birlikte süzüldü.

Bu yolculuğun ardından biri kendini boşluğa bıraktı.

Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi ekstrem spor tutkunlarının da adresi.

[Fotoğraf: AA]

3 sporcu tek paraşütle uçtu

Merkezde buluşan profesyonel paraşütçüler, heyecanı katladı. Yamaç paraşütü 2 kişiyle değil 3 kişiyle havalandı.

Base Jump Sporcusu Cengiz Koçak, " Türkiye’de daha önce bir kayak merkezinde bu yapılmamıştı, ilk defa oldu. Üç kişi uçtuk. Normalde tandem uçuluyor biliyorsunuz. Ama Ergan Dağı Kayak Merkezi pisti bunun için çok uygun. Daha sonra iniş alanının üstüne gelince ben kendimi boşluğa bıraktım" dedi.

[Fotoğraf: AA]

İzleyenler heyecanlı dakikalar yaşadı

Serbest düşüş sırasında hız, saatte 150 kilometreyi buldu.

Paraşütçüler kısa sürede, sağ salim yere inmeyi başardı.

[Fotoğraf: AA]

Yamaç Paraşütü Pilotu Ferdi Toy ise şunları söyledi:

"Burası paha biçilmez bir yer bu iş için. Çünkü etrafta çok fazla engel yok. Yamaç paraşütü için alanın biraz açık olması gerekiyor, takılabileceğimiz yerlerin olmaması gerekiyor."

Bazı paraşütçüler ise atlayışlarını kayakla yaptı. Yere indikten sonra da kayak keyfine devam etti.

[Fotoğraf: AA]