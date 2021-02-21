150 kilometreyi aşan "serbest atlayış" nefesleri kesti
Yamaç paraşütü tutkunları Erzincan'da buluştu. Türkiye'de ilk kez tek paraşütle 3 kişinin uçtuğu gösteri nefesleri kesti. Sporcular, kayaklı yamaç paraşütü yapmayı da ihmal etmedi.
3 kişi aynı yamaç paraşütüne bindi, 5 dakika havada birlikte süzüldü.
Bu yolculuğun ardından biri kendini boşluğa bıraktı.
Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi ekstrem spor tutkunlarının da adresi.
3 sporcu tek paraşütle uçtu
Merkezde buluşan profesyonel paraşütçüler, heyecanı katladı. Yamaç paraşütü 2 kişiyle değil 3 kişiyle havalandı.
Base Jump Sporcusu Cengiz Koçak, " Türkiye’de daha önce bir kayak merkezinde bu yapılmamıştı, ilk defa oldu. Üç kişi uçtuk. Normalde tandem uçuluyor biliyorsunuz. Ama Ergan Dağı Kayak Merkezi pisti bunun için çok uygun. Daha sonra iniş alanının üstüne gelince ben kendimi boşluğa bıraktım" dedi.
İzleyenler heyecanlı dakikalar yaşadı
Serbest düşüş sırasında hız, saatte 150 kilometreyi buldu.
Paraşütçüler kısa sürede, sağ salim yere inmeyi başardı.
Yamaç Paraşütü Pilotu Ferdi Toy ise şunları söyledi:
"Burası paha biçilmez bir yer bu iş için. Çünkü etrafta çok fazla engel yok. Yamaç paraşütü için alanın biraz açık olması gerekiyor, takılabileceğimiz yerlerin olmaması gerekiyor."
Bazı paraşütçüler ise atlayışlarını kayakla yaptı. Yere indikten sonra da kayak keyfine devam etti.
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