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Spor
AA 09.07.2023 18:50

14 Yaş Erkek Milli Tenis Takımı Avrupa İkincisi

Teniste 14 Yaş Erkek Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen Avrupa Yaz Kupası Finalleri'nde tarihi bir başarıya imza atarak ikincisi oldu.

14 Yaş Erkek Milli Tenis Takımı Avrupa İkincisi

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Yaz Kupası Finalleri, Valensiya kentinde düzenlendi.

Organizasyonda Samim Filiz, Kaan Işık Koşaner ve Mustafa Ege Şık'tan oluşan kaptanlığını Umut Alptekin'in yaptığı 14 Yaş Erkek Milli Takımı, final müsabakasında Avrupa Yaz Kupası Elemeleri'nde 2-1 yendiği Fransa ile karşılaştı.

Fransa serisinin ilk maçında Samim Filiz, Daniel Yeşim'e 6-1, 6-2; ikinci maçta ise Kaan Işık Koşaner, Jules Nicolas Rimbaud'a 7-5, 1-6, 6-4 kaybetti ve seri 2-0 Fransa'nın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Gümüş madalyanın sahibi olan milliler, 7-12 Ağustos'ta Çekya'nın Prostejov kentinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

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