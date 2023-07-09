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Spor
AA 09.07.2023 17:25

Edirne'de Meriç Nehri'ne Su Sporları Merkezi kurulacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geldiği Edirne'de Meriç Nehri'ne Su Sporları Merkezi kurulması için talimat verdi.

Edirne'de Meriç Nehri'ne Su Sporları Merkezi kurulacak
[Fotograf: AA]

Bakan Bak, Edirne'de devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Meriç Nehri'nden enerji üretiminin sağlanacağı Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali'nde incelemelerde bulanan Bak, santralin yanına inşası planlanan Su Sporları Merkezi'nin yapılacağı alanını gezdi.

Edirne'de Meriç Nehri'ne Su Sporları Merkezi kurulacak

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk'ten bilgi alan Bak, Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin'e arazinin Bakanlığa tahsisi ve Su Sporları Merkezi'nin kurulması için talimat verdi.

Bakan Bak, tesislerin Edirne'ye hayırlı olmasını diledi.

TED Edirne Koleji Kürek Kulübünün Meriç Nehri kenarındaki tesislerini de ziyaret eden Bak, kulübün başkanı Nesim İba'dan yapılan çalışmalar ve Meriç Nehri'nde düzenlenecek Avrupa Kürek Şampiyonası hakkında bilgi aldı.

Edirne'de Meriç Nehri'ne Su Sporları Merkezi kurulacak

Bakan Bak, burada sporcularla da sohbet etti.

Ziyaretlerde, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan ve kurum müdürleri yer aldı.

Edirne'de Meriç Nehri'ne Su Sporları Merkezi kurulacak

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