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Spor
AA 09.07.2023 17:30

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalistler belli oldu

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık finali İsmail Balaban ile Yusuf Can Zeybek arasında gerçekleştirilecek.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalistler belli oldu
[Fotograf: BBC]

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki yarı final kurası sonucu İsmail Balaban ile Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek ile de Mehmet Yeşil Yeşil eşleşti.

İsmail Balaban'la Hüseyin Gümüşalan arasındaki yarı final karşılaşmasında Balaban'ın kasnak oyunlarını Gümüşalan'ın savuşturması dikkati çekti.

Hüseyin Gümüşalan, uzun boyunun avantajını kullanarak rakibinin kasnak ve paçada oyun kurma ataklarını uzaklaştırdı. Müsabakanın 11. dakikasında Gümüşalan'ın atağıyla güreş hareketlendi.

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Gümüşalan'ın künde atağına kılçık atan Balaban, müsabakayı kazandı. Altta kalan Gümüşalan, sonuca itiraz etse de kule hakemliği Balaban'ı galip ilan etti.

Mehmet Yeşil Yeşil ile Yusuf Can Zeybek'in yarı final karşılaşması ise hareketli başlasa da kısa süre sonra Mehmet Yeşil Yeşil güreşi bir önceki müsabakasında olduğu gibi yere çekti ve mücadelede normal sürenin büyük bölümü bu şekilde geçti.

Mehmet Yeşil Yeşil, pasif güreştiği gerekçesiyle ihtar aldı. Seyir zevkinin doyurucu olmadığı güreşin normal süresinde galibiyet çıkmaması nedeniyle puan alanın kazandığı bölüme geçildi. Yaklaşık bir saat süren mücadeleyi Zeybek, paça kazıkla kazandı

Sonuçlara göre final güreşi İsmail Balaban'la Yusuf Can Zeybek arasında olacak.

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