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Spor
AA 11.06.2026 18:19

12 Dev Adam'ın Bosna Hersek ve İsviçre maçlarının aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

12 Dev Adam'ın Bosna Hersek ve İsviçre maçlarının aday kadrosu açıklandı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda yer alan milli takım, 2 Temmuz Perşembe günü Bosna Hersek'e konuk olacak. Ay-yıldızlılar, 6 Temmuz Pazartesi günü ise İsviçre'yi ağırlayacak.

Başantrenör Ergin Ataman'ın yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Adem Bona, Alperen Şengün, Berk İbrahim Uğurlu, Cedi Osman, Emre Melih Tunca, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Yiğit Arslan, Yiğit Onan, Yiğitcan Saybir.

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