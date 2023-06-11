100. Yıl Darıca Koşusu yapıldı

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Darıca Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Balyonuz Koyu'nda düzenlenen organizasyona farklı şehirlerinden 600 sporcu katıldı.

10 kilometre erkekler kategorisinde Hüseyin Can birinci, Bahattin Ünay ikinci, Yunus Emre Akkuş üçüncü oldu.

10 kilometre kadınlarda ise Senem Eser birinciliği, Ümmü Kiraz ikinciliği, Svetlana Kaya üçüncülüğü elde etti.

Yarışmada dereceye giren sporculara madalyalarını Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer takdim etti.