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Spor
AA 11.06.2023 17:15

100. Yıl Darıca Koşusu yapıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen 100. Yıl Darıca Koşusu, 600 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

100. Yıl Darıca Koşusu yapıldı
[Fotograf: AA]

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Darıca Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Balyonuz Koyu'nda düzenlenen organizasyona farklı şehirlerinden 600 sporcu katıldı.

100. Yıl Darıca Koşusu yapıldı

10 kilometre erkekler kategorisinde Hüseyin Can birinci, Bahattin Ünay ikinci, Yunus Emre Akkuş üçüncü oldu.

10 kilometre kadınlarda ise Senem Eser birinciliği, Ümmü Kiraz ikinciliği, Svetlana Kaya üçüncülüğü elde etti.

100. Yıl Darıca Koşusu yapıldı

Yarışmada dereceye giren sporculara madalyalarını Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer takdim etti.

100. Yıl Darıca Koşusu yapıldı

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