100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Havza-Samsun etabı yapıldı

Start öncesi Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, sporculara başarılar dileyerek, Türk bayrağını Spor Toto Bisiklet Takımı sporcusu Ahmet Örken'e verdi.

Sporcular, Havza-Samsun etabını tamamlamak üzere Havza Atatürk Evi önünden yola çıktı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun geçmişi geleceğe taşıyan çok güzel bir organizasyon olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Akyön, Cumhuriyetin 100. yılında Milli Mücadele yolunu takip ederken güzel anlara şahitlik ettiklerini ifade etti.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde 784 kilometrelik Milli Mücadele'deki illerimizi kapsayan, dünya takımlarının katıldığı, Türkiye takımlarının katıldığı güzel bir bisiklet turunu federasyon olarak icra ediyoruz. Sivas'tan start aldık, Sivas-Amasya, Amasya-Havza ve bugün Havza-Samsun etabını gerçekleştiriyoruz. Yüz bisikletçimiz Sivas'tan bu yarışa katıldılar. Yaşanan bazı aksilikler, zaman dilimine takılmalar ve sakatlanmalardan ötürü birkaç sporcumuz yarıda bırakmak durumunda kaldı. Bu yarışın bizim için güzelliği şu, ilk defa Milli Mücadele'nin geçmiş olduğu güzergahta yapılması ve valilerimizin, kaymakamlarımızın, belediye başkanlarımızın ve halkın ellerinde Türk bayrakları ile bu organizasyona sahip çıkmaları. Yol boyunca heyecanlar birbirini kovaladı. Yol boyunca bisikletli çocuklar bizlere eşlik etmek istediler. O günü yaşayarak bu günlere gelme noktasında Türk milleti olarak birlik ve beraberlik içerisinde, bir olduğumuzu, beraber olduğumuzu, vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için canımızı feda ettiğimizi ve edeceğimizi bir kez daha gösterdik."

Organizasyon Ankara'da tamamlanacak

Akyön, organizasyonun Samsun-Çorum, Çorum-Çankırı etabından sonra Ankara'da tamamlanacağına işaret etti.

"Bisikletçilerimiz Türk bayrağını ilden ile taşıyarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Ankara'da yapılacak olan organizasyonda teslim edecek. Biz bugün şunun için sevinçliyiz, hiç durmadan devam eden, istikbale emin ve güçlü adımlar ile devam eden Türkiye Yüzyılında çok iyi noktalara gelebilecek gençler ile bu organizasyonu yapıyoruz. Bütün yetkililere teşekkür ediyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Turun üçüncü etabını Beykoz Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Yaroslav Parashchak birinci olurken, Vino Sko Team sporcusu Daniil Marukhin ikinciliği, Beykoz Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Maximilian Stedman ise üçüncülüğü elde etti.

Genel klasman liderine verilen sarı mayoyu Beykoz Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Maximilian Stedman giydi.

Etapta dereceye girenlere madalyaları, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu bahçesinde düzenlenen törenle verildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, burada yaptığı konuşmada, Samsun'un yine çok güzel bir faaliyete ev sahipliği gerçekleştirdiğini belirtti.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün takip ettiği rotayı izlemek suretiyle Türkiye Bisiklet Federasyonumuzun Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlayan bisiklet turu herhangi bir olumsuzluk olmadan devam etmekte."

Dağlı, Havza'dan sabah saatlerinde yola çıkan sporcuların üçüncü etabı başarılı bir şekilde tamamladıklarına işaret etti.

"Yarın sabah buradan yola çıkarak Havza-Çankırı üzerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bulunduğu Ankara'ya hep beraber uğurlayacağız. Bu manada Samsun olarak mutluyuz, gururluyuz. Türkiye'nin 100. yılını kutluyoruz."

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 100. yılında Türk bayrağının bisikletle taşındığını büyük bir organizasyon gerçekleştirdiklerini, 60 sporcu 16 takımla organizasyonun sürdüğünü dile getirdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ın da birer konuşma yaptığı törende dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Akyön; Vali Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Demir ve Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç'a katkılarından dolayı forma hediye etti.

Programın sonunda protokol üyeleri, sporcular ve katılımcılarla toplu fotoğraf çektirdi.

