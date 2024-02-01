1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarında görevlendirilen hakemler şunlar:
2 Şubat Cuma:
20.00 Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu
3 Şubat Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor: Ayberk Demirbaş
13.30 Ümraniyespor-Bodrum FK: Adnan Deniz Kayatepe
16.00 Kocaelispor-Adanaspor: Yasin Kol
19.00 Göztepe-Altay: Alpaslan Şen
4 Şubat Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Astor Enerji Şanlıurfaspor: Fatih Tokail
13.30 Tuzlaspor-Manisa FK: Batuhan Kolak
16.00 Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK: Yiğit Arslan
19.00 Bitexen Giresunspor-Eyüpspor: Ömer Faruk Gültekin