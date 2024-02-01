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Spor
AA 01.02.2024 12:25

1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Futbolda Trendyol 1. Lig'in 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarında görevlendirilen hakemler şunlar:

2 Şubat Cuma:

20.00 Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor: Ayberk Demirbaş

13.30 Ümraniyespor-Bodrum FK: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 Kocaelispor-Adanaspor: Yasin Kol

19.00 Göztepe-Altay: Alpaslan Şen

4 Şubat Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Astor Enerji Şanlıurfaspor: Fatih Tokail

13.30 Tuzlaspor-Manisa FK: Batuhan Kolak

16.00 Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK: Yiğit Arslan

19.00 Bitexen Giresunspor-Eyüpspor: Ömer Faruk Gültekin

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