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Spor
AA 01.02.2024 12:05

Antalyaspor sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü lider Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak Bitexen Antalyaspor, bu karşılaşmayı da kazanarak sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltmek istiyor.

Antalyaspor sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
[Fotograf: AA]

Ligde son iç saha mağlubiyetini 8. haftada Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla yaşayan Akdeniz ekibi, 10. haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, 11. haftada Beşiktaş'ı 3-2 yendi.

Ligin 13. haftasında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 15. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Akdeniz ekibi, 17. haftada Kasımpaşa, 19. haftada ise Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Trabzonspor ile 20. haftada 1-1 berabere kalan Akdeniz ekibi, 22. haftada da rakibi EMS Yapı Sivasspor'u 2-1 yendi.

Kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe'yi de mağlup ederek sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkarmak ve ligdeki çıkışını devam ettirmek istiyor.

"İnşallah bu maçta da başarılı bir oyun çıkartacağız"

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Fenerbahçe maçının zorlu geçeceğini söyledi.

Boztepe, rakibin şampiyonluk yarışının en önemli adaylarından olduğunu belirtti.

"Antalya'ya güçlü bir takım gelecek ama biz de güçlü bir şekilde onları bekliyor olacağız. İlk devredeki maçta iyi bir oyun çıkarmıştık. İnşallah bu maçta da başarılı bir oyun çıkartacağız. Hedefimiz Fenerbahçe'yi puansız göndermek. Fenerbahçe şampiyonluk için oynuyor ama karşılarında da güçlü bir Antalyaspor var. Onlar için kolay bir maç olmayacak."

Antalyaspor sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Boztepe, sahalarındaki yenilmezlik serilerini sürdürmek istediklerini vurguladı. Boztepe, teknik direktörleri Sergen Yalçın ile 6 maçta 4 beraberlik, 2 galibiyet aldıklarını anımsattı.

"Hocamız takıma, Antalya'ya alıştı. Oyuncularımız da hocaya uyum sağladı. Bundan sonraki maçlarımız daha başarılı geçecek. Her maçımızda bir önceki karşılaşmaya göre daha ofansif oynuyoruz. Sergen hoca ile mağlubiyetimiz yok ama bazı maçlarda da şanssızlık yaşadık."

Boztepe, Antalyaspor'a uyum sağlayacak, skora katkı sağlayacak oyuncuları transfer etmek için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Zorlu bir fikstürden geçtiklerine dikkati çeken Boztepe, üst üste maçlardan futbolcularının alnının akıyla çıktığını kaydetti.

Antalyaspor'un hedefinin her zaman üst sıralar olduğuna işaret eden Boztepe, "Avrupa hedefimiz devam ediyor. Türkiye Kupası'nı almak ve ligi ilk 4 içerisinde bitirmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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