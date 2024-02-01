Gençlerbirliği İlhan Cavcav sonrası yönetimde istikrarı sağlayamadı

Başkent ekibinde 37 yıl başkanlık yapan İlhan Cavcav'ın 22 Ocak 2017'de hayatını kaybetmesinin ardından bu göreve oğlu Murat Cavcav getirildi.

Gençlerbirliği, Murat Cavcav yönetiminde, İlhan Cavcav'ın isminin verildiği 2017-2018 sezonunda, 29 yıl kesintisiz yer aldığı Süper Lig'den düştü.

Kırmızı-siyahlılar, bir sezon aranın ardından Süper Lig'e dönmeyi başarsa da 2020-2021 sezonunda yeniden küme düşme üzüntüsü yaşadı.

2,5 yılda 7 genel kurul

Ekonomik krizin yaşandığı Gençlerbirliği'nde, son 2,5 yılda 6'sı seçimli olmak üzere 7 kez kongreye gidildi.

Süper Lig'e veda eden kırmızı-siyahlılarda başkan Murat Cavcav, 10 Haziran 2021'de yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmadı.

Kongreye tek aday olarak giren Niyazi Akdaş, başkanlığa seçildi. Böylece kırmızı-siyahlılarda Cavcav dönemi sona erdi.

Son üç sezondur Trendyol 1. Lig'de yer alan Gençlerbirliği'nde, 2022 yılında 3 seçimli genel kurul yapıldı.

Niyazi Akdaş, 5 Haziran 2022'de yeniden başkanlığa seçilirken, yönetim kurulu 1 ay sonra olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

Talip Çankırı dönemi iki ay sürdü

Niyazi Akdaş 31 Temmuz 2022'de gerçekleştirilen genel kurulda aday olmazken, başkanlık için Talip Çankırı ve Arda Çakmak yarıştı.

Kullanılan 409 oyun 243'ünü alan Talip Çankırı, kırmızı-siyahlı kulübün yeni başkanı oldu. Ancak Çankırı dönemi yaklaşık iki ay sürdü.

25 Eylül 2022'de tekrar olağanüstü seçimli genel kurula giden Gençlerbirliği Kulübünde Niyazi Akdaş, yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

Trendyol 1. Lig'de geçen sezon ilk devreyi 7 puanla tamamlamasına rağmen devre arasında transfer yasağını kaldıran ve 38 puanla kümede kalmayı başaran başkent temsilcisinde başkan Akdaş, yönetimde yer alan kişilerden gerekli katkıyı alamaması üzerine yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı istifa etti.

16 Temmuz ve 14 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurullarda tekrar başkanlığa seçilen Akdaş, yönetim kurulunu yeniledi. Akdaş, Cavcav döneminden sonra kulüpte 5 kez başkanlık görevine seçildi.

Şirketleşme olmadı, Akdaş görevi bıraktı

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, 2023'ün son ayında şirketleşme konusunda delegelerden yetki almak için genel kurul kararı aldı.

Genel kurul için delege yeter sayısına 31 Aralık 2023 ve 7 Ocak 2024 tarihlerindeki toplantılarda ulaşılamadı.

Şirketleşme konusunda yetki alınamaması üzerine başkan Niyazi Akdaş, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Belirsizliğin yaşandığı kırmızı-siyahlı kulüpte, yönetim kurulu tarafından bundan sonraki sürece ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Trendyol 1. Lig'de bu sezon play-off'a kalma mücadelesi veren teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, 20 hafta sonunda 31 puanla 8. sırada yer alıyor.