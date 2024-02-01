Bahçeşehir Koleji'nin hayali FIBA Avrupa Kupası'nı yeniden kazanmak

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçta Portekiz'in Sporting CP ekibini 99-87 mağlup ederek gruptaki beşinci maçını da kazanan Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur maçlarında mağlubiyet görmeyen tek takım olarak yoluna devam etti.

Kulüp Başkanı Begüm Yücel, bir ay önce göreve gelen başantrenör Dejan Radonjic'le iyi bir ivme yakaladıklarının altını çizdi.

Takımın çok iyi gittiğini vurgulayan Yücel, "Hedefimiz FIBA Avrupa Kupası'nı yeniden ülkemize getirmek. Bu yolda da ilerliyoruz. Namağlup gidiyoruz. Bu nedenle de mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki sene BKT Avrupa Kupası'na gitmek istiyoruz"

Yücel, FIBA Avrupa Kupası'nı kazanabileceklerini, bu anlamda takıma ve başantrenör Dejan Radonjic'e güvendiğini dile getirdi.

"Tabii ki bu bir spor ve ne olacağı belli olmuyor, Fenerbahçe Beko maçında olduğu gibi. Ama ben inanıyorum kazanacağımıza. Önümüzdeki sene de BKT Avrupa Kupası'na gitmek istiyoruz. Bu kupayı alıp seneye daha güçlü şekilde orada mücadele etmek istiyoruz."

Ligde oynanan ve son 1.8 saniye kala 3 sayı önde oldukları Fenerbahçe Beko maçında Papagiannis'in kendi sahasından attığı 3 sayılık basketle maçın uzatmaya gitmesinin hatırlatıldığı Begüm Yücel, karşılaşmanın yılın maçı olduğunu vurguladı.

"Fenerbahçe Beko maçı bence yılın maçı oldu. Ben kendi adıma maç bitmeden sevinmemem gerektiğini öğrendim. Fenerbahçe Beko çok güçlü bir kadroya sahip. THY Avrupa Ligi'nde çok iyi gidiyorlar. Açıkçası THY Avrupa Ligi'nde desteklediğim takım Fenerbahçe Beko. O yüzden ben takımıma da mücadeleleri için tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel bir maç izledik."

Yücel, Bahçeşehir Koleji olarak hedefleri arasında THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmek olduğunu da aktardı.

"Hedeflerimize adım adım gitmek istiyoruz. Hayalimiz THY Avrupa Ligi'nde olmak. Ama önce FIBA Avrupa Kupası'nı alalım, en azından final oynayalım. Ondan sonra hedefimiz haline gelir. Önümüzdeki 5 sene içinde inşallah biz de THY Avrupa Ligi'nde oluruz."

"Kendimi daha özel hissediyorum kadın başkan olduğum için"

Begüm Yücel, erkekler Türkiye Kupası'nda Beşiktaş Emlakjet'le eşleştiklerini ve Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı olan abisi Hüseyin Yücel'le henüz bu eşleşmeyi konuşmadıklarını belirtti.

"İnanılmaz bir tesadüf oldu. Güzel ve heyecanlı bir maç olacak. Kardeşçe, kavga ve gürültüden uzak olsun istiyorum. Heyecanla bekliyorum bu maçı. İnanılmaz bir tesadüf oldu Beşiktaş'ı çekmemiz. Henüz konuşmadık Hüseyin Bey'le bu maçı. Gerçi biz çekmedik kurayı, onlar bizi çekti. Güzel bir maç olacaktır."

Yücel, Süper Lig'de kadın başkan olmak hakkında da konuştu.

"Kendimi daha özel hissediyorum kadın başkan olduğum için. Belki dezavantajı avantaja çevirmeye çalışıyorum. Artık insanlar bir yenilik istiyorlar, farklı bir bakış açısı istiyorlar. Başantrenörü ikna etme sürecinde çok soru geldi. Bence kadın olmamın ve hedefleri söylememin inandırıcılığı daha kuvvetli olmuştur. Her zaman kadın olunca ilk başta dezavantaj olabiliyor ama ben bunu avantaja çevirmeye çalışıyorum. Daha önce futbolda kadın başkan (Berna Gözbaşı) vardı, basketbolda da sanıyorum ilk oldu. Umarım bundan sonra daha da artar. Kadın eli değince her şey daha düzenli ve daha profesyonel oluyor. O yüzden de inşallah kadın başkan sayısı artar."

Yücel son olarak ileride futbol takımı olan bir kulüpte başkanlık hedefi olup olmamasıyla ilgili olarak da konuştu.

"Futbola ilgim yok. Bizim evde hep basketbol konuşuluyor. İki oğlum var, onlar da basketbola meraklı. O yüzden basketbol yöneticiliğinden devam ederim."