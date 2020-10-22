Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Artvin'de Mercek bulutları ilgi çekti
[Fotoğraf: TRT Haber]
Artvin'de ilginç bir doğa olayı yaşandı. Gökyüzünde mercek adı verilen yuvarlak bir bulut kümesi belirdi. UFO’ya benzetilen bulut ilgi uyandırdı.
Artvin'de Mercek Bulutu olarak adlandırılan doğa olayı birçok kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sözlüğüne göre Mercek Bulutlar, aşağı yukarı birbirlerinde ayrı parçalar halinde olan, düz mercek veya bademe benzeyen, dış hatları kesin olarak belli olan bulutlara verilen isim.
Bu bulutlar engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.
Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutları görmek mümkün.
Etiketler: MeteorolojiSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 18:50
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