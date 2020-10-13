Her biri Türkiye’nin birçok ilinde yetişti. İçlerinde en güzelleri de çiçek borsasında yarışıyor. Ancak bu açık artırma ile satış yapılan yer diğerlerinden farklı.

Günde 500 bin dal çiçek satılıyor

Üreticilerle satıcıların buluştuğu bir çiçek mezadı burası. Günün erken saatlerinde binlerce çiçeğin satışıyla başlayan İstanbul Ayazağa’daki bu çiçek mezadında satışlar açık artırmayla yapılıyor. Günde ortalama 500 bin dal çiçek satılıyor.

Burası Türkiye'nin tek çiçek borsası. Amfide soluğu alan satıcılar en güzel çiçeği almak için düğmeye basıyor. Elini düğmeden en son çeken de çiçeklerin sahibi oluyor.

İstanbul Çiçekçiler Odası Başkanı Sunay Çalışır, "Ben ikinci üçüncü kuşaktan geldiğim için çok şey gördüm. Elle satılırdı çiçekler. Şimdi daha modern elektronik sistemde satılıyor. Her şey dört dörtlük, güzel şekilde yapılıyor." dedi.

Türkiye'nin 18 farklı noktasından dağıtım gerçekleşiyor

Borsanın 3 bin 500 üyesi var. Türkiye’nin 18 farklı noktasında şubesi bulunuyor. Çiçeklerin lojistiği de bu şubelerden sağlanıyor.

Mezadın en hareketli zamanı ise özel günler.

Flora Çiçekçilik Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Yazıcı, açık artırmanın sevgililer gününde sabah 9’da başlayıp ertesi gün gece saat 3’te bittiğini söyledi.

Mis kokuların içinde geçen mesleğin anlamı büyük.

Çiçek borsası sabah 09.00 akşam 17.00'ye kadar açık.

Kamera: Edebali Koçdemir