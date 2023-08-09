Yerli mayın imha cihazı yabancı ülkelerin radarında

Kara Harp Okulu'ndan 2010 yılında emekliye ayrılan öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Kalender tarafından Balıkesir Teknokent'te 2011'de KOSGEB'den girişimcilik desteği alınarak kurulan ve Melis Kızıldağ Karakaş ile iki ortaklı olarak faaliyetlerine devam eden mekatronik firması, 60 kişiden oluşan ekiple özellikle savunma sanayiinin ihtiyacı olan alanlarda AR-GE ve üretim yapıyor.

Emniyet ve askeri tasarımlar üzerine üretimini sürdüren firma tarafından yapılan çalışmalarla karada ve denizde çalıştırılabilen uzaktan kumandalı mayın imha cihazları geliştirildi. Normal şartlarda patlayıcı yerleştirilen cisme bir kablo döşenerek imha süreci yapılırken, yüzde 90 yerlilik oranıyla geliştirilen Uzaktan Komutalı Test ve Patlatma Cihazı (USAS) ile mayın uzaktan kumandayla kriptolu sinyal gönderilerek imha ediliyor.

Uygun hava koşullarında karada 20 kilometre, denizde ise 8 kilometre uzaklıktan çalıştırılabilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kullanılan USAS, Türkiye'nin bir sualtı savunma timiyle katıldığı, 19-30 Haziran'da Romanya'nın ev sahipliğinde Batı Karadeniz'de gerçekleştirilen "EURASIAN PARTNERSHIP MCM DIVE-2023" tatbikatında yabancı ülkelerin dikkatini çekti.

Personelin zarar görmeden daha güvenli şekilde çalışmasına imkan tanıyan, ithal edilen emsallerine göre 10'da bir maliyetle üretilen cihaza başta Romanya olmak üzere bazı ülkelerden talep geldi.

"Bu sefer çıtayı yükselten biz olduk"

Daha önce Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde de görev yapan KZ Mekatronik firmasının kurucusu Prof. Dr. Osman Kalender, şirketin operasyonel ihtiyaçları karşılayıp ürün geliştiren ve bunları üreterek sahaya teslim eden bir yapılanmaya sahip olduğunu söyledi.

Ürettikleri ürünlerin polis ve askerler tarafından birkaç yıldır sahada kullanıldığını belirten Kalender, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son dönemde Deniz Kuvvetleri için yaptığımız bir ürün NATO tatbikatında da kullanıldı. Ürünümüz, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yer aldı, bundan dolayı da çok gurur duyduk. Ürünümüz Romanya basınında da yer aldı. Basında, 'ABD dahil olmak üzere tatbikata katılan birçok ülke denizdeki tehlikeli cisme müdahale etmek için botla, gemiyle yaklaşıp kablolarla imhasını yapabiliyorlar. Sadece Türkler ultra hızlı bir yöntemle müdahale edebiliyorlar' şeklinde yer almış. Bu da bizim için keyif verici bir durum. Hep 'ABD veya Avrupa ülkeleri yapar biz de kullanırız' diyerek düşünürdük, bu sefer çıtayı yükselten biz olduk."

Kalender, cihazı geliştirmek ve yeni özellikler eklemek için yürüttükleri AR-GE çalışmaları kapsamında ikinci versiyonunun projesini hazırlayarak teknokent yönetimine sunduklarını dile getirdi.

Cihazı yurt dışından ithal edilen emsallerine göre 10'da bir maliyetle ürettiklerine dikkati çeken Kalender, "Ürünümüz karada da kullanılıyor. NATO tatbikatından sonra Romanya'daki bir firma bizimle irtibata geçerek Romanya Deniz Kuvvetleri'ne tedarik edilmek üzere teklif istedi. Mekanizmalarımızın izin verdiği ülkelere satışımız olacak. İnşallah ürünümüzü yurt dışına satmak da bizim için bir keyfi vesilesi olacak" dedi.

Kalender, USAS'a Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan ve Kırgızistan'dan da talep geldiğini kaydetti.

"İşbirlikleri devam edecek"

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da tam kapasite çalışan teknokentte başarılı çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Teknokentte yapılan çalışmaları çok önemsediklerini, üniversiteye bağlı Teknoloji Transfer Ofisinin de bulunduğunu belirten Oğurlu, "Biz bu işbirliklerini devam ettirip büyüyerek hem Balıkesir'de hem de Türkiye'de çalışmalarımızı sürdürmeye gayret edeceğiz" diye konuştu.

Balıkesir Teknokent Genel Müdürü öğretim görevlisi Burcu Aydemir de teknokentte farklı sektörlerden çok sayıda firmanın AR-GE çalışması yürüttüğünü dile getirdi.

Aydemir, mayınları uzaktan kumanda yardımıyla güvenli şekilde imha eden cihazın Balıkesir Teknokent'te üretilmesinin kendilerini çok gururlandırdığını ifade etti.