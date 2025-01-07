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Savunma
AA 07.01.2025 11:24

Yeni İHA'lar göreve hazırlanıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen, farklı yeteneklere sahip yeni insansız hava araçları (İHA) 2025 yılı içerisinde yurt içinde göreve başlamaya hazırlanıyor.

Yeni İHA'lar göreve hazırlanıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Burak Mercan, yaptığı açıklamada, İHA'larla ilgili yenilikçi ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi çalışmalarına, akıllı batarya sistemlerine yönelik olumlu gelişmelerle de eş zamanlı olarak 2011 yılında başladıklarını söyledi.

ASELSAN'la sahada operasyonel kabiliyetleri geliştirecek, stratejik avantajlar sağlayacak ürünlerle ilgili başarılı çalışmalar ortaya koyduklarını anlatan Mercan, döner kanatlı dikey iniş-kalkış yapabilen İHA’ları ayrı bir iş kolu olarak ele alıp, DASAL’ı kurduklarını ifade etti.

Mercan, tamamladıklarının yanında devam eden 6 büyük projeleri bulunduğunu söyledi.

Bunlardan 75 kilogram taşıma kapasitesine sahip PUHU 75 Kargo İHA’nın (PUHU C75) ön kabulünü gerçekleştirdiklerini ve envantere katmaya hazırlandıklarını dile getiren Mercan, MİKON (PEREGRINE) adını verdikleri, üzerinde patlayıcı ünite olan mikro sınıf İHA geliştirme projesini de yakın zamanda tamamladıklarını ve seri üretim fazına geçtiğini kaydetti.

Mercan, "Bu yalnızca Türk savunma sanayisi tarafından değil, temasta bulunduğumuz özellikle Orta Doğu, Uzakdoğu Asya ve Güney Amerika pazarında da oldukça rağbet gören bir ürün. Bu konuyla ilgili yurt dışına yapmış olduğumuz bazı ihracatlarımız da oldu. Gelecek dönem için ilave satışları gündeme getirecek temaslarımız da devam ediyor" dedi.

"Dron avlayan dron" için geri sayım

Anti-dron çözümleri kapsamında "dron avlayan dron" (FALCON-DAD) olarak da nitelenen, envanterdeki radar altyapısını kullanarak gelen tehdit dronların sınıflandırılmasına, çeşitli tipteki hava araçlarıyla olası saldırı veya tehlikenin önlenmesine yönelik bir kurgu üzerinde çalıştıklarını anlatan Mercan, şöyle konuştu:

"Bu projede de sistem seviyesindeki tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Belli ön çalışma ve testler sonrasında da artık nihai kabule hazır hale geldik. Benzer şekilde zırhlı araca entegre dron projemiz var. Orada da zırhlı araçların üzerinde araçlar hareket halindeyken iniş-kalkış yapabilecek. Bir konvoy görevinde konvoyun belki 3 ila 5 kilometre ötesinde uçup güvenlik açısından konvoya geri bildirim yapacak. Üzerinde otomatik batarya değiştirme sistemlerinin de yer aldığı, dolayısıyla 24 saatlik kesintisiz operasyon imkanı sunan özel bir çözüm. Bu çözümde de yine ön kabul ve test çalışmalarını tamamladık. Artık nihai kabul aşamasındayız. Bu iki projeyi 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlayarak envantere katmak istiyoruz."

Yürüttükleri projelerin Savunma Sanayii Başkanlığı ve yurt dışı satışlardan oluştuğuna değinen Mercan, "ASELSAN'la daha büyük kurgularda, daha yenilikçi İHA çözümlerini içeren, sistem bazında daha geniş projelere yönelik çalışmalarımız oldu. Bunlarla ilgili faaliyetlerimiz yine iki şirketin birlikte çalışması şeklinde devam ediyor olacak 2025 yılı ve ötesinde. Halihazırda yapmış olduğumuz anlaşmalar var" ifadelerini kullandı.

Sektörde bugüne kadar elde ettikleri birikimlerle daha yenilikçi, kabiliyet arttırıcı ilave ürün ve sistem çözümleri üzerinde durduklarını dile getiren Mercan, "Bu kapsamda Altınay Savunma Teknolojileri olarak da DASAL ile hava araçlarından daha yenilikçi komple çözümler, özellikle tesis güvenliğine yönelik olmak üzere nasıl değişik komple çözümler üretebileceğimiz konusunda işbirliği halindeyiz" dedi.

ETİKETLER
ASELSAN İnsansız Hava Aracı (İHA) Savunma Sanayii Yerli ve Milli Teknolojiler
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