Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi; Azerbaycan, Katar, NATO, Pakistan ve Türk Hava Kuvvetleri ile Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda gerçekleştiriliyor.

Bangladeş, Belarus, Bulgaristan, Burkina Faso, Gürcistan, Irak, İsveç, Kosova, Lübnan, Macaristan, Malezya, Nijerya, Romanya, Tunus, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Japonya ise gözlemci statüsünde eğitime katılım sağlıyor.

Bilgi, beceri ve tecrübe paylaşılıyor

Gerçekleşen eğitimle bir senaryo dahilinde, gerçeğe yakın savaş ortamında tüm katılımcıların bilgi, beceri ve tecrübelerinin paylaşılması ve birleşik harekata yönelik eğitim seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

MSB'den paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşen ‘Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi’ ile ilgili paylaşımda bulundu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi esnasında bir ilk olarak NATO Mukabele Kuvvetine (NATO Response Force- NRF) taahhüt edilen 6 adet F-16, 1 adet KC-135R tanker uçağı ve 6 adet Stinger hava savunma timinin sertifikasyon kıymetlendirmesi de icra edildi" ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi esnasında bir ilk olarak; NATO Mukabele Kuvvetine (NATO Response Force- NRF) taahhüt edilen 6 adet F-16, 1 adet KC-135R tanker uçağı ve 6 adet Stinger hava savunma timinin sertifikasyon kıymetlendirmesi de icra edildi. pic.twitter.com/pHoosmuqYo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2021

Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşen eğitim 21 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında devam edecek.