Açık 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 03.10.2024 16:12

Türkiye'nin havadaki gözü ASELSAN "ALP 100-G" ile güçlenecek

ASELSAN tarafından Türk Hava Kuvvetlerinin gözlem yeteneğine güç katması amacıyla üretilen alçak irtifa radarı "ALP 100-G", Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) görücüye çıktı.

Türkiye'nin havadaki gözü ASELSAN "ALP 100-G" ile güçlenecek

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Türkiye'nin lider teknoloji şirketlerinden ASELSAN'ın yerli üretim araçları da festival alanındaki çeşitli noktalarda tanıtılıyor.

Türkiye'nin "havadaki gözüne" güç katacak, ASELSAN imzalı alçak irtifa radar aracı "ALP 100-G" de festivalde sergilenen ürünler arasında yer alıyor.

Türkiye'nin havadaki gözü ASELSAN "ALP 100-G" ile güçlenecek

3 boyutlu tespit ve takip yeteneği dikkati çekiyor

ALP 100-G'nin birbirinden özel yetenekleri, festivaldeki ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Savaş uçağı, helikopter, insansız hava aracı (İHA) ile seyir füzelerinin 3 boyutlu tespit ve takibini yapabilen radar aracı, 8x8 taktik tekerlekli araç sayesinde yüksek hareket özgürlüğü sunuyor.

ALP 100-G, özellikleri arasında yer alan "Mod-5 IFF" ile hedef kimliklendirmesi gerçekleştirebiliyor.

"Özel silah tespit modu" düşman unsurlarının hareketlerini gösteriyor

Çoklu hedef takibi sayesinde odak gücü yüksek olan radar aracı, komuta kontrol sistemleri üzerinden uzaktan yönetilebiliyor.

Türkiye'nin havadaki gözü ASELSAN "ALP 100-G" ile güçlenecek

Türk Hava Kuvvetlerinin gözlem yeteneğine güç katması hedeflenen ALP 100-G, "özel silah tespit modu" ile düşman unsurlarının atım ve düşüm noktalarını da gösteriyor.

Karıştırıcı tespiti ve takibi de yapabilen alçak irtifa radar aracı, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor.

Festival alanına gelen ziyaretçiler, ALP 100-G'yi yakından inceleme fırsatı buluyor.

ETİKETLER
ASELSAN Savunma Sanayii Teknofest
Sıradaki Haber
GÖKBEY helikopteri ilk teslimata gün sayıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:50
Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin 2 şüpheli daha tutuklandı
16:46
TRT'nin reyting rekorları kıran 'Gönül Dağı' dizisinin oyuncuları TEKNOFEST'te sevenleriyle buluştu
16:10
Dereye kireç döken kişiye 464 bin 585 lira ceza kesildi
16:28
Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
16:01
Bakan Yerlikaya, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Erkhov'u kabul etti
15:54
Kuşadası açıklarında geri itilen 17 göçmen kurtarıldı
Diyarbakır Müzesini ziyaret edenler hatıra "sikke" basıyor
Diyarbakır Müzesini ziyaret edenler hatıra "sikke" basıyor
FOTO FOKUS
TEKNOFEST'in 1.5 Adana'sı
TEKNOFEST'in 1.5 Adana'sı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ