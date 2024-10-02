Selçuk Bayraktar: 2026'da 10'dan fazla KIZILELMA havada olacak

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Ülke TV yayınına konuk oldu. Teknofest'in gerçekleştirildiği Adana'da yapılan programda Bayraktar, Kızılelma ile ilgi müjdeyi verdi.

2026 yılında 10'dan fazla KIZILELMA'nın havada olacağını söyleyen Bayraktar, "KIZILELMA'nın seri üretimi başladı. Bir araç ürettik. 2026'da daha yüksek üretim hedefliyoruz, 10'un üzerinde." dedi.

"KIZILELMA'nın bütün bileşenleri Türkiye'de yapılıyor"

Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Akıncı 10 ülke, Bayraktar TB-2 24. İnşallah KIZILELMA daha fazla. Kızılelma'nın seri üretimi başladı. Bir araç ürettik. 2026'da daha yüksek üretim hedefliyoruz, 10'un üzerinde.

KIZILELMA'nın bütün bileşenleri Türkiye'de yapılıyor, sadece jet motoru Ukrayna'dan geliyor. O konuda da çalışmalarımız var. Birkaç yıl yurt dışına bağımlı olacağız. 5-6 yıl içinde birkaç tip motor olacak KIZILELMA'da.

[Fotoğraf: TRT Haber]

İnsanı sürekli eğitimden geçirmeniz lazım. İnsansız hava uçağı öyle değil.

Satrançta dünyanın en iyi oyuncusunu bilgisayar 20 sene önce yendi. O adamı 40 yılda yetiştirdiniz, o makine bir defa yapıldı. Düşünün ki Kasparov'u yetiştirmek 40 yıl sürüyorsa, o yazılım saniyeler sürüyor. Yazılıma öğrettiğiniz zaman bir sürü pilotunuz oluyor."