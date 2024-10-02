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Savunma
AA 02.10.2024 14:35

Bayraktar TB3 SİHA, halka açık ilk uçuşunu yaptı

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da gerçekleştirdi.

TRT'nin iletişim paydaşı olduğu etkinlik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda kapılarını açtı.

TEKNOFEST'te hedef 10 milyonu aşkın ziyaretçi
TEKNOFEST'te hedef 10 milyonu aşkın ziyaretçi

Bayraktar TB3 SİHA, halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da gerçekleştirdi. Bayraktar TB3, Bayraktar AKINCI SİHA ile kol uçuşu yaptı. TB3'ün uçuşu alandakiler tarafından ilgiyle izlendi.

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip Bayraktar TB3, 24 saatten fazla havada kalabiliyor.

ETİKETLER
Baykar SİHA Yerli ve Milli Teknolojiler Yüksek Teknoloji
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