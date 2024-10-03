GÖKBEY helikopteri ilk teslimata gün sayıyor

TRT'nin iletişim paydaşı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda kapılarını açtı.

Demiroğlu, TEKNOFEST Adana etkinliğinde, TUSAŞ'ın yürüttüğü havacılık projelerine ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY'in teslimat programına ilişkin bilgiler veren Demiroğlu, GÖKBEY'in 30 Ağustos'ta "Zafer Uçuşu" gerçekleştirdiğini anımsatarak, "Teslimatımızı esasında o zamanlar planlamıştık ama bazı testlerin gecikmesi sonucunda ekim ayı içinde inşallah testlerimizi tamamlamış ve teslimatlarımızı yapmış olacağız. Geciken de testlerin dokümantasyon işleri, yani sertifikasyon işleriydi. O teslimatı, bu ay içinde, belki 29 Ekim'de veya daha önce göreceğiz" diye konuştu.

ANKA III'ün ilk deneme teslimatı yıl sonuna doğru yapılacak

Demiroğlu, Türkiye'nin ilk delta kanat insansız savaş uçağı ANKA III'te gelinen son duruma ilişkin de "ANKA III, delta kanat dediğimiz görünmezliği çok yüksek, uçurulması, tasarlanması zor bir platform. Halka açık ilk uçuşunu burada yapacak. Gösteri uçuşlarını, deneme uçuşlarını yaptık. Burada kol uçuşunda geçecekler" ifadelerini kullandı.

ANKA III'ün 2 platformla atış desteği, görünmezlik derecesi, manevra, zarf açılımı, irtifa konusunda testlerinin sürdüğünü ve bunların hepsinin başarıyla devam ettiğini kaydeden Demiroğlu, şunları söyledi:

"Bu senenin sonuna kadar planladığımız şekilde ilk geliştirme fazını bitireceğiz ve Türk Hava Kuvvetlerine bir deneme teslimatı yapmayı istiyoruz. Onlar da bir denesinler görsünler, değerlendirsinler istiyoruz. Daha sonra da seri üretime geçeceğiz. Şu anda gayet memnunuz. Burada da hep beraber uçuşunu seyrederiz. Biz çok seviyoruz ANKA III'ü. Çünkü gerçekten görüntüsüyle, uçuşuyla insanlara çok büyük zevk veriyor, özellikle biz mühendislere."

"HÜRJET'i ihraç etmeyi planlıyoruz"

Demiroğlu, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET projesinin de çok iyi ilerlediğine ve TEKNOFEST Adana kapsamında 130. uçuşunu yaptığına dikkati çekerek, "Bir uçak için 1,5 seneden az bir sürede 130. uçuş muhteşem bir başarı. Çok güzel gidiyor. Hem Türk Hava Kuvvetlerimize hem de yurt dışına bu platformu vermeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

HÜRJET'in İspanya ve Mısır'da uçuşlar gerçekleştirdiğini anımsatan Demiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mısır'da çok güzel ilgi aldı. Mısır'la görüşüyoruz. Avrupa'da İspanya’ya gitti. Onlarla görüşüyoruz. Çok ümitvarız. Gerçekten HÜRJET kendi alanında büyük bir boşluğu dolduracak. Hem süpersonik olması hem eğitim hem de hafif taarruz uçağı şeklinde tasarlanmış olması HÜRJET'in konfigürasyon açısından çok geniş bir alanda kullanımını sağlıyor. İnşallah 2026 içinde de Türk Hava Kuvvetlerine teslimatlarımızı yapmaya başlayacağız. Şu andaki planımız o. Orada bir sıkıntı görmüyoruz. Ufak tefek sıkıntılar çıksa da çözüyoruz. 2026 teslimatında bir hedef değişikliği yok."

"KAAN 2025'te yoğun test uçuşu yapacak"

Demiroğlu, milli muharip uçak KAAN projesine yönelik soruları şöyle yanıtladı:

"KAAN, hem bizim hem Türkiye'nin en büyük teknoloji projesi. Sadece uçak yapmıyoruz biz orada. Esasında bir ekosistem oluşturuyor, bütün her şeyiyle yerli olacak bir uçak yapıyoruz. Önce bir ekosistem inşa ediyoruz. İlk planlamalarda ilk uçuşunu 2025’te yapacaktı. Daha sonra Sayın Genel Müdürümüz Temel Bey’in katkılarıyla ilk uçuşunu 2024'ün başında yaptık. Bu gerçekten bizim için çok büyük bir onur. İnşallah önümüzdeki sene yoğun bir test kampanyasına başlayacağız."

KAAN'ın geliştirme faaliyetlerinin devam ettiğini vurgulayan Demiroğlu, "ASELSAN'ımız, Roketsan'ımız, diğer bütün şirketlerimiz bu projeye katkı sunuyorlar. 2025’in sonunda test uçuşlarımız yoğun bir şekilde başlayacak. 2028'deki ilk teslimat kararımızı da halen tutuyoruz. İnşallah o hedefe bütün gücümüzle çalışıyoruz. Hep beraber nasip olur ilk teslimatı görürüz" dedi.

Adanalıları TEKNOFEST'e bekliyoruz

Mehmet Demiroğlu, TEKNOFEST'in dünyada bu şekilde yapılan tek etkinlik olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Biz her seferinde bu festivale katılmaktan çok büyük memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Çünkü bizi halkımızla, çocuklarımızla bir araya getiriyor. 20 sene önce yapılamaz diye düşünen nesil şu anda 'Onu da yaparız, uçak da yaparız, insansız hava aracı da yaparız, roket de yaparız, çip de yaparız, yani ne varsa yaparız' mantalitesiyle ve yaklaşımıyla büyüyor. Çok büyük bir festival ve çok değerli bir festival."

TEKNOFEST'in değerinin 10-20 sene sonra daha iyi anlaşılacağını dile getiren Demiroğlu, şöyle konuştu:

"Bütün gücümüzle buradayız. Herkesi bekliyoruz. Bu coşkuya herkes katılmalı ve coşkuyu burada hissetmeli. Uzaktan doğru değil, gelsinler burada izlesinler. Adanalılarımız, Akdeniz'deki bütün illerimiz, Orta Anadolu, bütün Türkiye lütfen buraya gelsin diyoruz, bekliyoruz. Buradan tüm gençlere, kendini genç hissedenlere sesleniyorum: Burada kendinizi daha genç hissedeceksiniz. Biz TUSAŞ olarak diyoruz ki gözümüz yükseklerde. Soruyoruz. Sizinki nerede?"