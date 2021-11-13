Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde devam ediyor.

40 bin metrekarelik alanda, 30 ülkeden 600'ün üzerinde firmanın katıldığı fuarda Türk savunma sanayisi son dönemde katettiği mesafeyi gözler önüne serdi.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, SAHA İstanbul'un, 6 yıl önce savunma sanayisinde başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna özel sektör dinamizmini kazandırmak için atılan bir adım olduğunu söyledi.

Etkinlikte 480 firmanın yerli ve milli ürünlerini sergilediğini ve bundan gurur duyduklarını ifade eden Bayraktar, fuarda yeni anlaşmalar ve iş birlikleri için zemin oluşturulduğunu vurguladı.

Yerlilik ve millilik artacak

Bayraktar, sergilenen kabiliyetlerin Türk savunma sanayisindeki yerlilik ve millilik oranına etkisini vurguladı.

"Bu sayede kesinlikle yerlilik ve millilik artacak. Türkiye'nin büyük iddiaları var. Türkiye'nin kendi savaş uçağını, insansız savaş uçağını üretme iddiası var. Bu iddiaları ancak çok güçlü bir ekosistem kurarak gerçekleştirebiliriz. Bu fuarda böyle bir ekosistemimiz olduğunu gördük. Bu sefer yola çıkmış durumda. Buna katkı sunarak, bunu daha da güçlendirerek hedeflere ulaşabiliriz. Fuar bünyesinde tarihi anlaşmalara imza atıldı. Bu anlaşmaların sonuçlarını da yakın zamanda Türkiye olarak göreceğiz."