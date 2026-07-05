TCG Oruçreis, New York’ta Türkiye'yi temsil etti

8 Temmuz’a kadar New York Limanı'nda bulunacak olan Türk fırkateyni kapılarını basın mensuplarına açtı.

TCG Oruçreis Komutanı Deniz Kurmay Albay Kemal Varlı, yaptığı açıklamada, Türk Deniz Kuvvetlerinin Mavi Vatan'daki caydırıcılığını ve operasyonel gücünü temsil eden en önemli savaş gemilerinden biri olan TCG Oruçreis’in öne çıkan en önemli unsurlardan birinin yerli ve milli savunma teknolojileriyle kapsamlı şekilde modernize edilerek, geleceğin harekat ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi olduğunu söyledi.

Albay Varlı, TCG Oruçreis’in modernizasyonunun 2025’te başarıyla tamamlandığını belirterek, “Modernizasyon kapsamında TCG Oruçreis, gelişmiş savaş yönetim sistemi, yeni nesil radarlar, elektronik harp kabiliyetleri, sensörler, haberleşme altyapısı ve komuta-kontrol sistemleriyle donatılarak çağın gereksinimlerine uygun şekilde yeniden yapılandırılmıştır.” dedi.

Yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilen bu kapsamlı dönüşümün, geminin harekat etkinliğini önemli ölçüde artırırken, dışa bağımlılığı da büyük ölçüde azalttığına işaret eden Varlı, “Bu modernizasyon, yalnızca bir geminin ömrünü uzatan teknik bir çalışma değil, aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı bağımsızlık vizyonunun güçlü bir yansımasıdır.” ifadelerini kullandı.

Albay Varlı, ABD’nin 250. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında planlanan bu ziyaretin, Türkiye'nin NATO içerisindeki etkin rolünü ve uluslararası deniz güvenliğine sağladığı katkıyı bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

TCG Oruçreis’in, NATO'nun denizlerdeki caydırıcılık ve kolektif savunma faaliyetlerinin önemli unsurlarından biri olduğunun altını çizen Albay Varlı, “Türk Deniz Kuvvetlerinin yüksek harekat kabiliyetini, profesyonelliğini ve müttefik kuvvetlerle müşterek görev yapabilme yeteneğini başarıyla temsil etmektedir.” dedi.

Gemide görevli Elektronik Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammed Salih Yarar da dünyanın en önemli limanlarından biri olan New York'ta gerçekleştirilen bu ziyaretin, Türk Deniz Kuvvetlerinin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırırken, şanlı Türk bayrağının Atlantik'in ötesinde gururla dalgalanmasına da vesile olduğunu vurguladı.

Kıdemli Başçavuş Yarar, “Liman ziyaretleri, yalnızca askeri diplomasi açısından değil dostluk, işbirliği ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesi bakımından da büyük önem taşımaktadır.” dedi.

TCG Oruçreis'in bu görevde yer almasının, Türkiye'nin denizlerdeki etkinliğini, NATO'ya olan güçlü katkısını ve küresel güvenliğe verdiği önemi açıkça gösterdiğinin altını çizen Yarar, “Aynı zamanda bu ziyaret, Türk Deniz Kuvvetlerinin disiplinini, denizcilik kültürünü ve kurumsal gücünü uluslararası kamuoyuna tanıtmak için önemli bir fırsat sunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Toplam 176 mürettebatıyla TCG Oruçreis de kutlamalarda Türkiye’yi temsil etti

ABD'nin 250. kuruluş yılı olan "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" kutlamaları kapsamında düzenlenen deniz etkinliklerine 20’den fazla ülkeden askeri ve tarihi gemiler katılırken, toplam 176 mürettebatıyla TCG Oruçreis de kutlamalarda Türkiye’yi temsil etti.

Son 25 yılda ABD limanına ziyaret icra eden 3. Türk gemisi, hizmete girdikten sonra ise ilk defa ABD liman ziyareti icra eden gemi olan TCG Oruçreis, 8 Temmuz’da New York’tan demir alarak İrlanda’nın Dublin Limanı istikametinde dönüşe geçecek.

Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki Barbaros sınıfı fırkateynlerden biri olan TCG Oruçreis (F-245) 1997'de Türk Donanması'nda hizmete alındı.

Barbaros Yarı Ömür Modernizasyonu (B-YÖM) kapsamında 2025'te yerli ve milli ekipmanlarla modernizasyonu tamamlanan TCG Oruçreis, Türk savunma sanayisinin ulaştığı teknolojik seviyenin en somut göstergelerinden biri olarak gösteriliyor.