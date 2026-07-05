Cumhurbaşkanı Erdoğan, başpehlivan Erkan Taş'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanarak altın kemerin sahibi olan Erkan Taş'ı tebrik etti.

665’inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık kemerini kuşanan Erkan Taş'ı canıgönülden tebrik ediyorum.



Farklı boylarda er meydanında kol bağlayan tüm pehlivanlarımızı kutluyor, kendilerine Cenab-ı Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. pic.twitter.com/3y8wld63mC — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 5, 2026

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"665’inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık kemerini kuşanan Erkan Taş'ı canıgönülden tebrik ediyorum. Farklı boylarda er meydanında kol bağlayan tüm pehlivanlarımızı kutluyor, kendilerine Cenab-ı Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum."