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Gündem
TRT Haber 05.07.2026 22:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başpehlivan Erkan Taş'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanarak altın kemerin sahibi olan Erkan Taş'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başpehlivan Erkan Taş'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanarak altın kemerin sahibi olan Erkan Taş'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"665’inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık kemerini kuşanan Erkan Taş'ı canıgönülden tebrik ediyorum. Farklı boylarda er meydanında kol bağlayan tüm pehlivanlarımızı kutluyor, kendilerine Cenab-ı Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum."

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Erkan Taş oldu
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Erkan Taş oldu

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Kırkpınar Yağlı Güreşleri Recep Tayyip Erdoğan
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