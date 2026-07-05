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Dünya
AA 05.07.2026 21:00

İsrail askerlerinin kontrol noktasında beklettiği 4 aylık Filistinli bebek öldü

İşgal altındaki Batı Şeria’da, İsrail askerlerinin kurduğu kontrol noktasında yaklaşık bir saat bekletilen 4 aylık Filistinli bebek, hastaneye ulaştırılamadan hayatını kaybetti.

İsrail askerlerinin kontrol noktasında beklettiği 4 aylık Filistinli bebek öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, Ramallah ve el-Bire Valisi Leyla Gannam, Deyr Ammar köyü girişindeki İsrail askeri kontrol noktasında ailesinin geçişine izin verilmemesi nedeniyle tedavi için hastaneye götürülemeyen Ahmed Maruf Zeyd isimli 4 aylık bebeğin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Gannam, bebeğin hastaneye götürüldüğü sırada İsrail askerlerinin aileyi bir saatten fazla kontrol noktasında beklettiğini, bu sırada çevredeki Filistinlilere ve araçlara göz yaşartıcı gaz atıldığını belirtti.

Açıklamada, bebeğin hastaneye zamanında ulaştırılamadığı ve daha sonra hayatını kaybettiği kaydedildi.

Gannam, İsrail’in Batı Şeria’daki kontrol noktaları ve yol kapatmalarının hasta ve yaralıların sağlık hizmetlerine ulaşmasını engellediğini ifade etti.

Filistin makamlarının verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da İsrail ordusu ve yerleşimcilerin saldırılarında 1175 Filistinli yaşamını yitirdi, 12 bin 919 kişi yaralandı, yaklaşık 24 bin kişi gözaltına alındı ve 33 bin kişi yerinden edildi.

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