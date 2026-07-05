İletişim Başkanlığından "Geleceğin Mührü" paylaşımı

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından, "Geleceğin Mührü" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"'Yapamazsınız' diyenlere inat, azimle, inançla ve milletimizden aldığımız güçle yola çıktık. Sadece yollar, köprüler, tüneller inşa etmekle kalmadık, gönüller arasında sarsılmaz köprüler kurduk.

Mavi Vatan'dan Gök Vatan'a, Siber Vatan'dan Uzay Vatan'a, yerli teknolojimizden enerji bağımsızlığımıza kadar her alanda Türkiye'nin adını dünyaya duyurduk. Ecdadımızın emanetini, çağın en ileri imkanlarıyla yarınlara taşıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu asra milletimizin imzasını atıyor, tam bağımsız yarınlar için geleceğin mührünü gururla vuruyoruz! Bu şahlanış, büyük ve güçlü Türkiye'nin hikayesidir."