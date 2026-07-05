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Gündem
AA 05.07.2026 23:34

İletişim Başkanı Duran'dan "Müttefikler Ankara'da" programı paylaşımı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "'Müttefikler Ankara'da', başkentimizin güvenlik, savunma ve dış politika alanlarında uluslararası diyaloğun, stratejik istişarenin ve çok taraflı işbirliğinin önde gelen merkezlerinden biri olma konumunu daha da güçlendirecektir" ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Duran'dan "Müttefikler Ankara'da" programı paylaşımı

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaparken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının da Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ve SETA Vakfı işbirliğinde düzenlenecek "Müttefikler Ankara'da" programıyla uluslararası güvenlik ve stratejik diyaloğa önemli bir katkı sunacağını belirtti.

NATO Zirvesi kapsamında "Müttefikler Ankara'da" Programı düzenlenecek
NATO Zirvesi kapsamında "Müttefikler Ankara'da" Programı düzenlenecek

Etkinliğin, NATO Zirvesi'nin resmi programını tamamlayıcı nitelik taşıdığını ifade eden Duran, şunları kaydetti:

"Etkinlik kapsamında, üst düzey devlet temsilcileri, karar alıcılar, düşünce kuruluşları ve uluslararası paydaşlar Ankara'da bir araya gelecek, iki gün boyunca gerçekleştirilecek panel, politika diyalogları, yuvarlak masa toplantıları ve tematik oturumlarda küresel güvenlik gündeminin en kritik başlıkları çok boyutlu şekilde ele alınacak.

NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesinden Avrupa güvenlik mimarisine, hibrit tehditlerden siber güvenliğe, yapay zekadan kritik altyapıların korunmasına kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek görüşmelerin, müttefikler ve ortak ülkeler arasındaki iş birliğinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. 'Müttefikler Ankara'da', başkentimizin güvenlik, savunma ve dış politika alanlarında uluslararası diyaloğun, stratejik istişarenin ve çok taraflı işbirliğinin önde gelen merkezlerinden biri olma konumunu daha da güçlendirecektir."

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Burhanettin Duran NATO İletişim Başkanlığı
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