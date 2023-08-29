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Savunma
AA 29.08.2023 12:34

TCG Anadolu'nun "Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi" atışları başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisince, "Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi" atışlarının başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz tarafından Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi atışları başarıyla gerçekleştirildi" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımdaki videoda, atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

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