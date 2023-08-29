TCG Anadolu'nun "Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi" atışları başarıyla tamamlandı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz tarafından Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi atışları başarıyla gerçekleştirildi" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımdaki videoda, atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.