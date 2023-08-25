Açık 24.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 25.08.2023 21:59

Hisar O Sistemine RF Arayıcı Başlıklı Füze yeteneği

Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+'nun yeni RF Arayıcı Başlıklı Füzesi ile yakın ve uzak menzillerdeki hedefleri başarıyla imha ettiğini kaydetti.

SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyaçlarının yerli imkanlarla karşılanması amacıyla başlatılan ve Aselsan AŞ ve Roketsan AŞ tarafından geliştirilen HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemine RF Arayıcı Başlıklı Füze kullanımı yeteneği kazandırılmasına yönelik kritik saha testleri başarıyla tamamlandı.

SSB ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen 2 atışlı test faaliyetinde yakın menzil ve düşük irtifadaki ve uzak menzil ve yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefler başarılı şekilde imha edildi. HİSAR O+ Sistemi ile farklı özellikteki füzelere birlikte kullanım yeteneği kazandırılarak, sistem başarımında artış sağlandı.

"Hava savunmada yüksek etkinliğe sahip ürünlerimizi bir bir sahaya çıkarıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SSB Başkanı Haluk Görgün, proje teslimatı kapsamında değerlendirmelerde bulundu.


Görgün, "Türkiye'nin milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+, yeni RF Arayıcı Başlıklı Füzesi ile yakın ve uzak menzillerdeki hedefleri başarıyla imha etti. Kendi bünyesinde katmanlı bir hava ve füze savunma yeteneği kazanan HİSAR O+ Sistemi ile güvenlik güçlerimizin taktik kabiliyetini ve ateş gücünü üst düzeye taşıyor, sınırlarımızı zorluyor, hava savunmada yüksek etkinliğe sahip ürünlerimizi bir bir sahaya çıkarıyoruz. Proje kapsamında emeği geçen ROKETSAN'ımıza ASELSAN'ımıza ve katkı sağlayan tüm alt yüklenici firmalarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Savunma Sanayii Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Yerli ve Milli Teknolojiler
Sıradaki Haber
Milli Muharip Uçak: KAAN dış politikada 'altın anahtar' olabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:45
Ankara'da kaçakçılık operasyonları: 8 gözaltı
23:33
British Museum'un müdürü kaybolan ve çalınan eserler nedeniyle istifa etti
23:42
BDDK'dan konut kredisi kararı
22:57
Bakan Fidan Kırım Tatar Türk Toplumu liderleriyle görüştü
22:59
Panama Kanalı'nda kuraklık: Gemi geçiş sınırlaması bir yıl uzatıldı
22:54
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bosna Hersek'te fethin simgesi Kuşlat Camisi'nde cuma namazı kılındı
Bosna Hersek'te fethin simgesi Kuşlat Camisi'nde cuma namazı kılındı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ