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Savunma
AA 30.08.2023 14:07

SSB standı TEKNOFEST'te ziyaretçilerini bekliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST'in, Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

SSB standı TEKNOFEST'te ziyaretçilerini bekliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan ve 3 Eylül'e kadar Ankara Etimesgut Havalimanı'nda devam edecek olan TEKNOFEST Ankara'daki SSB standında birbirinden ilgi çekici aktiviteler ve etkinlikler katılımcıları bekliyor.

"TEKNOFEST'te milletimizin enerjisiyle şarj oluyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Görgün, "TEKNOFEST, Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. TEKNOFEST, gelişen ve güçlenen Türkiye'nin daha etkin şekilde varlık göstermesine büyük katkı sağlayarak, farkındalığın gelişmesine de imkan oluşturuyor. TEKNOFEST, güven veren teknolojinin yanına 'umut ve ilham veren teknoloji' kimliğini de bize kazandırdı. Bizi de değiştiriyor, bizi de geliştiriyor. TEKNOFEST etkinliğine katılan tüm ekosistemimiz, halkımızla bir araya geliyor ve onlarla bir araya geldikçe yaptığımız işin anlamını onlardan bir daha öğreniyoruz. TEKNOFEST'te milletimizin enerjisiyle şarj oluyoruz." ifadesini kullandı.

SSB standında birçok aktivite yer alıyor

SSB'nin stant alanında görev alacak Savunma Sanayii Akademi bünyesindeki Vizyoner Genç Ekibi koordinasyonunda her gün, günde 4 defa "Kim Vizyoner Olmak İster?" yarışması organize edilecek. Çevirim içi yarışmada ilk doğru yanıtı verenlere çeşitli ödüller takdim edilecek. Alanda röportajlar ile belgesel gösterimleri yapılacak ve yapay zeka destekli resim etkinliği düzenlenecek.

Savunma Sanayii Akademi nedir?

Savunma Sanayii Akademi, savunma sanayisi alanında nitelikli iş gücünün oluşturulmasına destek sağlamak amacıyla 2018 yılında kuruldu. Vizyoner Genç Programı da başta Türk savunma sanayi sektörü olmak üzere ülkeye nitelikli genç insan kaynağı sağlamayı amaçlıyor.

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