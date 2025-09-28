Savunmada gelişen yetenekler sağlığa da iyi gelecek

Teknoloji ve sağlık alanında Türkiye'nin iki önemli kuruluşu yapay zekanın sağlık alanında kullanımına yönelik önemli bir adım attı.

HAVELSAN ile Gazi Üniversitesi Hastanesi arasında Patolojik Bulguların Yapay Zeka ile Tespiti Projesi'ni hayata geçirmek amacıyla stratejik işbirliği anlaşması imzalandı.

HAVELSAN Bilgi ve İletişim Teknolojileri AR-GE ve Mühendislik Direktörü Serkan Gümrükçüoğlu ile Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Atalar tarafından atılan imzalarla proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında, HAVELSAN tarafından geliştirilecek yapay zeka destekli karar destek yazılımı sayesinde başta prostat, meme, kolon ve mesane dokuları olmak üzere birçok farklı organda görülen kanser türleri tespit edilecek.

Gazi Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı'nın geniş ve zengin arşiv kayıtlarının kıymetlendirilmesi ile gerçekleşecek proje kapsamında tespit, teşhis ve tanı süreçlerinin optimize edilerek hızlandırılması, hasta sonuç bekleme sürelerinin azaltılması, doktorların iş planlarının daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

Projede HAVELSAN'ın güçlü veri depolama, görüntü işleme ve büyük veri analizi kabiliyetleri kullanılacak. Böylece proje yalnızca teknik anlamda değil, aynı zamanda yüksek güvenilirlik, veri mahremiyeti, ulusal siber güvenlik standartları ve yerli-milli teknoloji desteği ile hizmete alınacak.

Yapay zeka ile kansere erken teşhis

Önerilen karar destek sisteminde, patoloji laboratuvarında oluşturulan lamlar uzman patologlara inceleme için sunulmadan önce dijitalleştirilerek HAVELSAN'ın yapay zeka destekli görüntü işleme yazılımlarında işlenecek. Ardından tümör tespiti, sınıflandırması ve tümör boyut ölçümü gibi işlemler otomatik olarak yapılarak hastaların bilgileri hastalık seviyesine göre önceliklendirilip uzman patologlara sunulacak.

Böylece acil müdahale edilmesi gereken hastalara öncelikle bakılması sağlanacak. Bunun dışında incelenen biyopsi örneğinde tümör bulunmaması durumunda bunlar hızlı gözden geçirme için uzmanlara yönlendirilecek.

HAVELSAN tarafından geliştirilecek yapay zeka destekli sağlık yazılımı sayesinde çok sayıda lamın kısa sürede incelenmesi sağlanarak, tümör bulunan örneklerin öncelikli olarak öne çıkarılmasına imkan tanınacak. Tümör bulunmadığı belirlenen lamların inceleme süreci hızlanacak, böylece doktorların zamanlarını en kritik vakalara ayırması mümkün hale gelecek. Bu yaklaşım, hem iş yükünün dengelenmesi hem de hasta güvenliği ve yaşam kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşıyor.

En yaygın türlerle başlanacak

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de en yaygın kanser türleri prostat, meme ve kolon olarak dikkati çekiyor. Bu nedenle projenin ilk aşamasında özellikle bu organlara yönelik çalışmalar yürütülecek.

Gazi Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilecek validasyon testlerinin ardından, kısa süre içerisinde Türkiye'deki diğer seçkin enstitülerde de klinik deneylerin başlatılması planlanıyor. Sistem, güvenilirliği ve etkinliği bilimsel olarak doğrulandıktan sonra, Türkiye genelinde bulunan birçok hastanede yaygın kullanıma sunulacak.

Proje, yalnızca ulusal sağlık hizmetleri için değil, aynı zamanda yapay zeka destekli tanı sistemleri konusunda uluslararası alanda rekabet gücü yüksek, yenilikçi bir model ortaya koymayı da amaçlıyor.

HAVELSAN, Patolojik Bulguların Yapay Zeka ile Tespiti Projesi ile bugüne kadar savunma ve güvenlik alanında edindiği tecrübeyi sağlık sektörüne taşıyacak.

Daha önce AFIS (Otomatik Parmak İzi Tanıma Sistemi), KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) ve IGT-TUYGUN (İleri Görüntüleme Teknolojileri) gibi kritik projelerde görev odaklı yapay zeka modelleri geliştiren, hızlandırma ve optimizasyon teknikleriyle dünyada örnek gösterilen çözümler üreten HAVELSAN, bu bilgi birikimini artık insan sağlığı için de değerlendirecek.