Savunma
AA 26.09.2025 15:50

Bayraktar KIZILELMA ilk kez mühimmatlı uçtu

Baykar tarafından geliştirilen Milli İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN’ın yüksek mühendislik ürünü TOLUN mühimmatı ile ilk bağlı uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi.

Bayraktar KIZILELMA'nın TOLUN mühimmatıyla yaptığı teste ilişkin Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar tarafından NSosyal hesaplarından paylaşımda bulunuldu.

Bayraktar KIZILELMA ilk kez mühimmatlı uçtu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de teste ilişkin paylaşımında gökyüzünde yeni bir imza daha atıldığını ve Bayraktar KIZILELMA'nın TOLUN’la buluştuğunu belirtti. Görgün, şunları kaydetti:

"Milli İnsansız Savaş Uçağımız Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN’ın yüksek mühendislik ürünü TOLUN mühimmatı ile gerçekleştirdiği ilk bağlı uçuş testini başarıyla tamamladı.

Bu önemli test, sadece bir mühimmatın entegrasyonundan ibaret değil, hava-kara entegrasyon kabiliyetimizin geldiği safhanın stratejik bir göstergesidir.

TOLUN'un isabet gücü ile KIZILELMA’nın manevra kabiliyeti birleştiğinde ortaya çıkan tablo, geleceğin muharebe doktrinlerine yön verecek niteliktedir.

Bu başarıda emeği geçen Baykar ve ASELSAN firmalarımızı, projeye alın ve akıl teri ile değer katan tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve başkanlık personelimizi yürekten tebrik ediyor; milletimizin evlatları tarafından geliştirilen bu kabiliyetin, tam bağımsız savunma sanayiimizin neferlerine hayırlı olmasını diliyorum.

️ Milli İnsansız Savaş Uçağımız, milli mühimmatlarımızla uçuyor. Bu, sadece bir başlangıç... Devamı gelecek."

Bayraktar İnsansız Hava Aracı (İHA) KIZILELMA
