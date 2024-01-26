Sarsılmaz başarısını ABD'de perçinliyor

Sarsılmaz Silah Sanayi Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, SHOT Show'da 80 dönümün üzerindeki kapalı alandan söz ettiklerini belirterek, dünyanın tüm üreticilerinden yan sanayisine kadar herkesin bu fuarda yer aldığını söyledi.

SHOT Show'un dünyanın en büyük silah fuarı olduğunu dile getiren Özpamukçu, "O bakımdan çok önemli bir fuar. Biz de 30 yılı aşkın bir süredir neredeyse Sarsılmaz olarak bu fuarda yerimizi alıyoruz" dedi.

Sarsılmaz Silah Sanayi'nin ürün çeşitliliğine dikkati çeken Özpamukçu, "Türkiye'de bu kadar ürün çeşitliliği ile bir ordunun ihtiyacının tamamını karşılayabilecek bir ürün çeşitliliğini sağlayabilen Sarsılmaz, o büyüklüğünü böyle bir alanda da rahatça ifade eder vaziyette" ifadesini kullandı.

Özpamukçu, SAR USA olarak önceki yıllarda ABD'ye çok başarılı satışlar yaptıklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Şimdi bu seneki en önemli yenilik ise Amerika'daki bir perakende marketinde bu işi başlatıyor olmak. Orada da ürünlerimizi sergiliyor olacağız. Amerika, dünyada sivil tabanca sektörünün en önde gelen ülkesi. Dünyada neredeyse tüm sivil satışların en büyük kısmını Amerika karşılıyor. O bakımdan burada bulunmak çok önemli, Sarsılmaz da burada o müthiş tabancalarını Amerikan halkıyla buluşturmuş."

Silah pazarını çok yakından takip ettiklerini belirten Özpamukçu, "Buradaki her gelişmeyi biz de ülkemizdeki AR-GE'mizde, mühendisliğimizde hemen devreye alıp ürünlerimizi geliştirerek bu pazara da sunmaya devam ediyoruz. Sarsılmaz standımızda özellikle buradaki uluslararası müşterilerimiz için bu silah çeşitliliğimizi sergiliyoruz. Bu silahlarımız, NATO’nun en büyük ikinci ordusu olan Türk ordusu tarafından kullanılıyor ve bu kullanım ayrıca bizim gücümüzü de oluşturuyor" diye konuştu.

Özpamukçu, "Güvenle kullanılan kaliteli ürünler olduğunu uluslararası pazardaki müşterilerimiz de biliyor. Bu bakımdan burada bu ürün çeşitliliğini sergilemek, 12,7'ye (mm) varan silahlarımıza kadar, tüfeklerimize kadar, tabancadan bütün bu çeşitliliği göstermek, sergilemek bu bakımdan bizim için büyük bir gurur vesilesi" dedi.

Sarsılmaz Silah Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz da ABD'de marka sürekliliği ve müşteri hizmetlerinin önemini vurgulayarak, "Biz, SAR USA markamızı Amerika’da geliştirirken, büyütürken aynı zamanda distribütörlük faaliyetinin yanında bir Türk kalite desteğiyle, bir Türk markasının dünyada tanınmasıyla, SAR USA markamızı büyütmeye devam ediyoruz. Bu büyüklük ve tanınırlık aynı zamanda talebi ve yeni istekleri ortaya çıkarıyor ve SAR USA bizim Amerika'daki bu pazara açılan kapımız olmaya ve büyümeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

Sarsılmaz'ın yeni tabanca modellerine uzmanlardan tam not

Sarsılmaz Silah Sanayi'nin bu yıl SHOT Show'da SAR Firearms tarafından piyasaya sürdüğü yeni ürünleri, ABD'li silah meraklılarıyla buluştu.

Ünlü Amerikalı atış eğitmeni Tony Sentmanat, Sarsılmaz'ın yeni ürünlerini yüzlerce kez atış yaparak denedi ve bu deneyimini fuar boyunca tüketicilerle paylaştı.

Sarsılmaz'ın yeni nesil silahlarındaki değişiklikleri değerlendiren Sentmanat, "SAR silahları dayanıklılığı ile tanınır. Temizlemeden bile çok sayıda atışı güvenle yapabileceğiniz bir silah. Şimdi özel üretim hassas tetik mekanizması, sürgü üzerinde tutmayı kolaylaştıran yeni işlemeleri ile soğutma kanalları ile güvenli olduğu kadar performansı ile de daha iyi bir silah haline gelmiş" dedi.

SAR Socom, K-12 Sport ve SAR 9 Subcompact GEN2 modellerini çok sayıda atış yaparak deneyen Sentmanat, SAR ailesinin gizli taşıma modeli SAR 9 Subcompact'ın ikinci nesil modeli GEN2 hakkında şunları kaydetti:

"İkinci nesil bu silahın en sevdiğim yanı çift sıralı şarjörlü tabanca olmasına rağmen çok ince. Glock gibi rakipleri ile karşılaştırıldığında çok daha ince. ABD'de gizli taşıma söz konusu olduğunda bu çok önemli. Silah taşıdığınızı belli etmek istemezsiniz. Bu da çok önemli bir özellik. Üstelik bir de daha hafif."

Eski Amerikalı polis, yeni ürünün diğer tüm SAR 9 ailesinin şarjörlerini kullanabiliyor olmasının da büyük avantaj sağladığını söyledi.

SAR USA standını gezen ziyaretçiler, sergiye gelmeden önce ürünler hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, silahların kapasitelerini ve özelliklerini gördüklerini ve markayı beğendiklerini dile getirdi.

Daha önce Türk yapımı av tüfeklerini denediğini ve memnun kaldığını söyleyen bir ziyaretçi, bu sebeple SAR tabancalarıyla ilgilendiğini dile getirdi.

Sivil kullanımın yanı sıra askeri ürünler de sergileniyor

SHOT Show 2024'te bu yıl Sarsılmaz'ın ürettiği tabanca ve av tüfeklerinin yanı sıra askeri amaçla üretilen silahlar da bulunuyor.

Yerli pervaneli eğitim ve alçak irtifa destek uçağı Hürkuş-C'ye entegre çalışmaları devam eden ağır makineli tüfek SAR 127 MT ve makineli tüfek SAR 762 MT Las Vegas'ta sergileniyor. Milli savunma sanayi projelerinin en önemli paydaşlarından Sarsılmaz, ABD'de sergilediği farklı çap ve namlu boylarına sahip piyade tüfekleri ve ağır makineli silahlarla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.