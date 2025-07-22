Roketsan'ın 6 yeni ürünü IDEF 2025'te görücüye çıktı

Roketsan'ın yeni geliştirdiği 6 silah sistemi, TRT'nin iletişim sponsoru olduğu IDEF 2025'te görücüye çıktı. Türkiye'nin en büyük hipersonik balistik füze projesi Tayfun Blok 4, yeni özellikleriyle Türkiye'nin hava gücüne güç katacak.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, yeni füzenin savaş alanındaki en caydırıcı etkiye sahip olacağını belirtti.

İkinci, IDEF’25’e katılımları ile ilgili yaptığı açıklamada, "6 yeni ürünümüzün lansmanını da IDEF’te gerçekleştirerek savunma teknolojisinde geldiğimiz noktayı bir kez daha gözler önüne seriyoruz. Tamamı Türk mühendislerin imzasını taşıyan son teknolojiye sahip yerli ve milli savunma sistemlerimizle ülkemizi gururla temsil etmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşarken buradan aldığımız güçle savunmada tam bağımsız Türkiye için araştırmayı, geliştirmeyi ve üretmeyi sürdüreceğiz.” dedi.

Roketsan, 6 yeni sistemini ilk kez IDEF 2025’te sergiliyor

Roketsan’ın fuarda lansmanı gerçekleştirdiği ürünler de büyük beğeni topladı. Roketsan’ın IDEF’25’te ilk kez sergilediği sistemler ve özellikleri şöyle sıralanıyor:

AKATA kapsüllü ATMACA

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunan ATMACA Gemisavar Füzesi’nin denizaltından atılacak versiyonu olan AKATA ile Türkiye dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu su altından güdümlü mermi atış kabiliyetini kazanacak. Üstün teknoloji ile donatılan AKATA, 250 kilometreyi aşan menzili ve yüksek patlayıcılı parçacık etkili harp başlığı ile Mavi Vatan savunmasına güç katacak.

GÖKBORA görüş menzili ötesi havadan havaya füze

GÖKBORA ise insanlı ve insansız savaş uçağı platformanlarında düşman hedeflere karşı bitirici bir rol alacak. GÖKBORA üstün güdüm yeteneği ve 100 deniz milini aşan menzili ile havadan gelecek her türlü tehdide cevap verebilecek yetenekte bir sistem olarak hava kuvvetlerinin en önemli vurucu güçlerinden biri olacak.

TAYFUN Blok-4 hipersonik füze

Türkiye’nin en uzun menzilli ve milli imkanlarla üretilmiş balistik füzesi ünvanını taşıyan TAYFUN Füzesi’nin BLOK-4 Hipersonik versiyonu da IDEF’25’te ilk kez sergileniyor. TAYFUN BLOK-4 ile uzun menzillere ulaşılarak Türk savunma sanayisinde bir rekora daha imza atılıyor. 7 tonun üzerinde bir ağırlığa sahip olacak TAYFUN’un bu yeni versiyonu, çok maksatlı harp başlığı ile hava savunma sistemleri, komuta kontrol merkezleri, askeri hangarlar, kritik askeri tesisler gibi birçok stratejik hedefi kilometrelerce öteden yok edebilecek.

EREN yüksek hızlı çok amaçlı dolanan mühimmat

SİHA, helikopter, kara araçları, yer konuşlu sistemler ve deniz platformlarından atılarak düşük hızda seyreden hava unsurları, zırhlı/zırhsız yer hedefleri ve anti-personel olarak kullanılabilecek EREN, üstün güdüm yeteneği, uzun havada kalış süresi ve 100 kilometrenin üzerinde menziliyle bu alandaki önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

300 ER

Jet ve SİHA platformlarına entegre edilerek bırakma irtifa ve hızına göre 500 km’nin üzerinde menzili ile stratejik hedefleri, atıcı platformun düşman hava savunma unsurlarının tehdit alanına girmeden, kısa sürede etki altına alabilen, havadan atılan balistik bir füze sistemidir. 300 ER, hedef tiplerine göre çeşitlendirilebilir güdüm yöntemlerine ve harp başlıklarına sahip olacaktır. Katı yakıtlı itki sistemisayesinde hedefleri kısa zamanda, yüksek süratle ve yüksek hassasiyetle etki altına alabilecektir.

ŞİMŞEK-2 uydu fırlatma aracı

ŞİMŞEK-1 Uydu Fırlatma Aracı’nın ilk fırlatma testini 2027'de gerçekleştirmeyi planlayan Roketsan, 1.500 kilogram ağırlığındaki uyduları 700+ kilometre irtifadaki güneş eşzamanlı yörüngeye yerleştirmek üzere geliştirdiği ŞİMŞEK-2 Uydu Fırlatma Aracı ile de Türkiye’yi uzay liginde daha da yükseklere taşımayı hedefliyor.