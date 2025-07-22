HAVELSAN, IDEF'te yapay zeka destekli sistemlerini tanıtacak

TRT'nin iletişim sponsoru olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre HAVELSAN, fuarda "Savunma için yapay zeka" teması altında yer alacak.

HAVELSAN, İstanbul Fuar Merkezi 6. Salon'daki ana standında, çok alanlı komuta ve kontrol mimarileri, yapay zeka destekli karar destek sistemleri, insanlı-insansız takımlar ve hibrit operasyonel çerçeveler gibi çok sayıda ürün ve hizmetini tanıtacak.

Burada, HAVELSAN'ın bakım destek asistanı MAIN ile entegre çalışan ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ürün ailesinin de tanıtımı yapılacak. Ziyaretçiler, bu sistemin gerçek zamanlı sesli komut tanıma özelliğini deneyimleyebilecek.

Ayrıca tamamlayıcı donanımlara sahip su altı komuta ve kontrol sistemleri, müşterek/kara c4I çözümleri, entegre sınır güvenlik teknolojileri ve yeni nesil e-denizcilik yazılımları sergilenecek.

Kara simülatörleri, ALTAY tankı VR eğitim sistemi, kara/deniz/hava alanlarına yönelik gelişmiş simülatörler, Elektronik Harp Test ve Eğitim Sahası (EHTES), atış sahaları, masaüstü ve VR tabanlı simülatör ile eğitim platformları da IDEF 2025'te öne çıkacak. BARKAN, BAHA ve SANCAR gibi kara, hava ve deniz sistemlerinin ortak operasyonel kullanımına ilişkin sunum da yapılacak.

IDEF 2025 kapsamında Ataköy Marina'da su üstü araçları SANCAR ve ZIPKIN'ın canlı gösterimi gerçekleştirilecek.

Denizcilik için geliştirilen navigasyon ilk kez tanıtılacak

Fuarda ayrıca, sivil denizcilik için geliştirilen ve gerçek zamanlı veri işleyerek gemilere gelişmiş durumsal farkındalık sağlamayı hedefleyen yapay zeka destekli navigasyon asistanı Bluevision da ilk kez tanıtılacak.

HAVELSAN, MAIN yapay zeka ürününün interaktif gösterimini, KOVAN yeni nesil iş yönetim sisteminin canlı gösterimini ve yapay zeka destekli Eyeminer ürününün kritik tesis güvenliği senaryosunu da icra edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, yapay zeka teknolojilerinin hakim olduğu yeni bir savunma paradigması sunduklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Dünyanın en geniş katılımlı savunma sanayi fuarları arasında yer alan IDEF, bu yıl HAVELSAN için ayrı bir anlam ifade ediyor. Askeri ve sivil yazılımlar alanında öncü bir yere sahip olan HAVELSAN olarak IDEF'te, bugüne kadar geliştirdiğimiz yüksek teknolojileri yapay zeka entegrasyonu ile nasıl daha güçlü hale getirdiğimizi anlatacağız. 'AI for Defence' yani 'Savunmada Yapay Zeka Vizyonu', 'futureAIready' yani 'Gelecek Hazır' mottosuyla IDEF 2025'e hazırız."