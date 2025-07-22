Savunma Sanayii Başkanı Görgün: IDEF'i dünyanın en büyük fuarlarından biri yapmayı hedefliyoruz

TRT'nin iletişim sponsoru olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'ndaki IDEF 2025'in açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi savunma sanayisi alanında da önemli atılımlar gerçekleştirdiğini belirterek, "Bugün Türk savunma sanayiinin geliştirip ürettiği yerli ve millî ürünlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin terörle mücadele operasyonlarında, yurt içi ve yurt dışındaki harekatlarında başarıyla kullanılmaktadır. Türk savunma sanayiinin son yıllarda göstermiş olduğu gelişim, birçok alanda firmalarımızın platform, sistem ve yeteneklerinin yurt dışı pazarlarda da talep edilir hale gelmesini sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Görgün, geçmişte yüzde 20 seviyelerinde olan savunma sanayisindeki yerlilik oranının bugün yüzde 80'lerin üzerine çıktığını anlatarak, "Savunma sanayisi ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 185’e; İHA ve SİHA’lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidi 230’a ulaşmış ve Türk savunma sanayii ürünleri küresel ligde ön planda yer almaya başlamıştır." dedi.

"Savunma sanayii Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri haline geldi"

Savunma sanayisinin; ana yüklenicileri, alt yüklenicileri, KOBİ’leri, araştırma enstitüleri ve üniversiteleri ile bir bütün olarak Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri haline geldiğine dikkati çeken Görgün, "Bugün 3 bin 500'ü aşkın firma, bin 380'in üzerinde proje sayısı, 100 bine yaklaşan doğrudan istihdam, 20 milyar doların üzerinde ciro ve 7,154 milyar dolarlık ihracat büyüklüğüyle dünyada benzeri az görülen bir ekosistemi idame etmekteyiz." şeklinde konuştu.

Görgün, Türk savunma sanayisinin, sadece sistemlerin ve platformların toplamı değil; devlet aklının, toplum iradesinin ve mühendislik dehasının bir araya geldiği bütüncül bir kalkınma vizyonu olduğunu söyledi. Görgün, "IDEF 2025 sadece fuar kimliğiyle değil; stratejik düzlemde yerli ve millî mühendisliğin, teknolojik derinliğin ve diplomatik yön buluşun sahneye çıktığı bir güç tezahürü olarak vücut bulmaktadır." ifadelerini kullandı.

"IDEF’i dünyanın en büyük ilk üç savunma sanayisi fuarından biri yapmayı hedefliyoruz"

Fuarın çok katmanlı yeni çağda şekillenen güvenlik paradigmaları içerisinde, Türkiye'nin sadece takip eden değil, yön veren bir aktör olduğunun somut ifadesi olduğuna dikkati çeken Görgün, "IDEF 2025, bu nedenle yalnızca bir vitrin değil; stratejik bir kararlılık manifestosudur. Hava araçları, deniz araçları, kara araçları, elektronik sistemler, güvenlik, mühimmat, insansız sistemler gibi tematik salonlara ayırdığımız IDEF 2025’te; ziyaretçi sayısı, heyet sayısı, katılımcı sayısı ve gerçekleşecek imza törenleri sayısı ile IDEF’i dünyanın en büyük ilk üç savunma sanayisi fuarından biri yapmayı, tecrübe ve başarılarımızı yeni konseptimizle birleştirmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Görgün, bu yıl, IDEF Fuarı'nın 6 gün süreceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atatürk Havalimanı'ndan Marina'ya kadar uzanan alanı kapsayan fuarımızda; statik gösterilerden, dinamik lansmanlara, heyet görüşmelerinden ihracat odaklı çalışma oturumlarına kadar her detay, ülkemizin çok boyutlu güvenlik ve kalkınma vizyonuna hizmet etmek üzere planlandı. Bu fuar, yalnızca ürünlerin sergilendiği bir alan değil; aynı zamanda fikirlerin buluştuğu, teknolojilerin konuşulduğu ve iş birliği anlaşmalarının imzalandığı stratejik bir platformdur.

Paneller, ikili iş görüşmeleri, gençlere yönelik teknoloji etkinlikleri, hava-deniz gösterileri, çok boyutlu bir organizasyon yapısı ile sektörümüze yön verecektir. Bu yıl ilave olarak IDEF TV Yayını, TSKGV Youtube kanalından anlık paylaşımlar yapacaktır."

Görgün, bu sene fuara 103 ülke ve uluslararası kuruluştan katılım olduğuna vurgu yaparak, "33’ü bakan düzeyinde olmak üzere, 123 üst düzey heyet temsilcisi ile toplam 231 heyet ve 980 heyet üyesi fuara katılım gösterdi. 70 bin 229 metrekarelik alanda düzenlenen fuarda, 900’ün üzerinde yerli ve 400’ün üzerinde yabancı olmak üzere, bin 400’ü aşkın firma yer alıyor. Fuar süresince, 120 bini aşan profesyonel ziyaretçiyi ağırlamayı, toplamda 140 bini aşkın kişinin fuarımızı ziyaret etmesini, 1.000’i aşkın yeni ürün lansmanı gerçekleştirmeyi ve 150’yi aşkın imza töreni icra etmeyi hedeflemekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fuarın ortak geleceğin bir provası olduğuna işaret eden Görgün, teknoloji transferi, ortak AR-GE, birlikte üretim ve kalıcı işbirlikleri gibi çok boyutlu hedeflerin konuşulacağı bu zeminde, tüm paydaşlarla uzun vadeli ortaklıklar kurmaya hazır olduklarını belirtti. Görgün, "Yaş ortalaması 34 olan ve önünde uzun yıllar bulunan, daha şimdiden kendini ispatlamış ürün ve sistem geliştiren genç mühendislerimizle, gelecek vadeden Türk savunma sanayiiyle, birlikte çalışın. 'Güçlenen Türkiye’nin Yükselen Yıldızı' olan savunma sanayiimizi daha büyük hedeflere birlikte ulaştıralım. Sektörümüze verdiği destek ile bizleri onurlandıran, stratejiyi sahaya dönüştüren liderliğiyle bizlere her gün yeni yollar açan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.